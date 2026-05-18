Devletin yeni “iç tehdit” alarmı

Milyarlarca liralık yasa dışı para trafiği, kara para aklama ağları, organize suç örgütleri, kripto para transferleri, sosyal medya reklamları, phishing (oltalama) sistemleri ve gençleri hedef alan dijital bağımlılık mekanizmaları devletin bütün güvenlik kurumlarını alarma geçirdi.

Özellikle son dönemde yürütülen operasyonlar ve devletin hazırladığı yeni eylem planları, Ankara’nın bu meseleyi artık yalnızca “adli vaka” değil, çok boyutlu bir güvenlik sorunu olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

GÜRLEK: “BATAKLIĞI KURUTMAK İSTİYORUZ”

Adalet Bakanı Akın Gürlek son günlerde yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucunun gençliği hedef alan büyük bir tehdit haline geldiğini söyledi. TBMM’de yaptığı değerlendirmede Gürlek, şu ifadeleri kullandı: “Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Bataklığı tamamen kurutmak istiyoruz.”

Gürlek’in açıklamalarına göre; 81 ilin başsavcılığına özel talimat gönderildi, emniyet ve jandarma ile koordinasyon toplantıları başlatıldı, mevcut cezaların yetersiz kaldığı tespit edildi ve yeni yargı düzenlemeleri için hazırlık yapılıyor.

Aldığım bilgilere göre Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme; yasa dışı bahis suçlarında ceza artırımı, mal varlığına hızlı el koyma, kripto para takibinin genişletilmesi, dijital reklam ağlarının cezalandırılması, ödeme sistemlerinin sıkı denetimi, sosyal medya ve dijital platformların sorumluluğunun artırılması gibi başlıkları içeriyor.

MGSB’DE ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ

Türkiye’nin en üst güvenlik dokümanı olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) suç gelirlerinin aklanması ve organize suç faaliyetleri ulusal güvenliğe tehdit olarak tanımlanıyor. Özellikle; yasa dışı bahis, sanal kumar, kara para aklama, kripto transferleri, organize suç ağları, terör finansmanı bağlantıları devletin güvenlik kurumlarının ortak takip alanına girdi. Güvenlik kaynakları, yasa dışı bahis sistemlerinin artık klasik suç örgütlerinden çok daha karmaşık yapılara dönüştüğünü belirtiyor. Bu ağlar; yurt dışı merkezli serverlar, kripto para platformları, sahte ödeme şirketleri, sosyal medya reklam ağları, çağrı merkezi yapılanmaları, “hesap kiralama” organizasyonları üzerinden faaliyet yürütüyor.

MASAK RAPORLARINDA ÇARPICI VERİLER

MASAK verilerine göre kara para aklama bildirimlerinin büyük çoğunluğu yasa dışı bahis ve kumar bağlantılı işlemlerden oluşuyor. MASAK faaliyet raporunda; MASAK’a yapılan bildirim sayısı 504 bin 602, hakkında inceleme yapılan kişi sayısı yaklaşık 80 bin olarak yer aldı. Bugün bu rakamların iki katına çıktığı belirtiliyor. En dikkat çekici veri ise şu: Bildirimlerin yüzde 71.34’ü yasa dışı bahis ve kumar, yüzde 14.81’i vergi kaçakçılığı, yüzde 4.6’sı dolandırıcılık suçlarına ilişkin. Bugüne kadar bu kapsamda; binlerce kişinin mal varlığına el konuldu, yüz milyonlarca dolarlık kripto varlık donduruldu, yüzlerce bahis ağı çökertildi. İçişleri ve mali suç birimlerinin son değerlendirmelerine göre yasa dışı bahis ağlarının önemli bölümü artık kripto para üzerinden çalışıyor.

Güvenlik kaynakları, bu ağların önemli bölümünün Balkanlar, KKTC, Malta, Karadağ, Gürcistan ve bazı Uzak Doğu ülkeleri üzerinden yönetildiğini değerlendiriyor.

ÇOK BÜYÜK OPERASYONLAR BAŞLADI

Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine gelmesinin ardından yasa dışı bahis, sanal kumar, kara para aklama ve siber suç örgütlerine yönelik operasyonlarda dikkat çekici bir artış yaşandı.

Adalet Bakanlığı, MASAK, Emniyet Siber Suçlar, KOM ve savcılıkların koordinasyonuyla yürütülen operasyonlar; işlem hacmi, gözaltı ve tutuklu sayıları açısından şimdiye kadarki en büyük dosyalara dönüştü.

Bu yıl başlatılan en büyük operasyonlar şöyle: “PAYMIX-3” OPERASYONU: İstanbul merkezli yasa dışı bahis altyapısına darbe vuruldu. Mayısta gerçekleştirilen operasyon, yılın en kritik siber-finans operasyonlarından biri oldu. Operasyonun öne çıkan verileri şöyle: 49 yasa dışı bahis sitesi kapatıldı, bin 200 internet uzantısı devre dışı bırakıldı, 15 milyon kullanıcı verisi ele geçirildi, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı 38 şüpheli hedef alındı, suç gelirleriyle ilişkili şirketlere TMSF kayyım atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu duyururken şu ifadeyi kullandı: “Yasa dışı bahis çetelerine geçit vermeyeceğiz.”

İZMİR MERKEZLİ 8 İLE OPERASYON: 1.6 milyar TL’lik sanal kumar ağı çökertildi. İzmir merkezli olarak yürütülen eş zamanlı operasyonda; 8 ilde baskın yapıldı, yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli para trafiği tespit edildi, sanal kumar ve yasa dışı bahis ağı hedef alındı, çok sayıda dijital finans ağı çözüldü. Bu operasyon; kripto transferleri, panel sistemleri, ödeme aracılığı ve dijital altyapı şirketlerini kapsayan çok katmanlı bir soruşturma olarak değerlendiriliyor.

21 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 5.8 milyar TL para hareketi tespit edildi. Operasyonun bilançosu şöyle: 58 kişi tutuklandı, milyarlarca liralık banka hareketi incelendi, 5 milyar 800 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi, bahis gelirlerinin nakline aracılık eden ağlar çökertildi.

23 İLDE DEV BAHİS OPERASYONU: 6.2 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. 2026’nın en büyük finansal operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında; 42 şüpheli yakalandı, 27 kişi tutuklandı, 203 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu, 428 banka hesabı ve 35 kripto hesap donduruldu, toplam işlem hacmi; 6 milyar 182 milyon TL.

2026 GENEL BİLANÇOSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı resmi verilere göre, Şubat-Mart 2026 döneminde;

- Bin 516 operasyon yapıldı

- 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

- 4 bin 873 kişi tutuklandı.

Bu rakamlar yalnızca yasa dışı bahis değil; sanal kumar, dijital dolandırıcılık, siber organize suç, kara para aklama, kripto transfer ağlarını da kapsıyor. Adalet Bakanı Gürlek göreve geldikten sonra; 81 ilin başsavcılığına özel genelge gönderdi, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede “sıfır tolerans” talimatı verdi, 171 başsavcılıkta koordinasyon toplantıları başlattı. Adalet Bakanlığı’nın yeni yaklaşımında; sadece oynatanlar değil, para transferine aracılık edenler, reklam verenler, dijital altyapı sağlayanlar, hesap kiralayanlar, kripto transfer zincirleri de doğrudan organize suç kapsamında değerlendiriliyor.

OYNAYAN DA SUÇ KAPSAMINA GİREBİLİR

2026’nın en dikkat çekici tartışmalarından biri de yasa dışı bahis oynayanların cezalandırılması oldu. Akın Gürlek’in açıklamalarına göre mevcut sistemde; oynatan, yer sağlayan, aracılık eden, para transferi yapanlar suç kapsamında. Ancak “oynayan” kişi için yeni yasal düzenleme hazırlanıyor. Taslak düzenlemeye göre; hapis cezası, ağır para cezaları, banka ve kripto hesap takibi, dijital erişim yasakları gibi yaptırımlar bulunuyor.

DEVLETİN YENİ GÜVENLİK TANIMI

2026 itibarıyla devletin güvenlik bürokrasisinde yasa dışı bahis artık yalnızca “kumar” değil; organize suç, kara para aklama, gençliği hedef alan dijital bağımlılık, ekonomik güvenlik tehdidi, terör finansmanı riski olarak değerlendiriliyor.

Ankara’daki güvenlik kaynakları bu yapıyı artık şu ifadeyle tanımlıyor: “Yeni nesil dijital organize suç ekonomisi.”

MASAK-EMNİYET-YARGI ORTAK HAVUZU

Ankara’da yürütülen çalışmalarda yeni modelin temelini “ortak veri havuzu” oluşturuyor. Yeni sistemde; MASAK, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, KOM, BTK, BDDK ve yargı birimleri eş zamanlı veri paylaşımı yapacak. Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle; şüpheli para hareketleri, IP trafiği, kripto cüzdan geçişleri, sosyal medya reklam ağları, toplu SMS ve çağrı merkezi sistemleri anlık izleniyor. Özellikle “bonus kazandınız”, “hesabınıza tanımlandı”, “yatırım fırsatı”, “görev yap para kazan” gibi mesajlarla çalışan oltalama sistemleri yakın takipte.

EN BÜYÜK HEDEF: GENÇLER

Devletin hazırladığı “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Eylem Planı”nın merkezinde gençler bulunuyor. Çünkü resmi raporlar alarm veriyor; kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü, dijital oyunlarla bahis sistemleri iç içe geçti, çocuklar “loot box” ve mikro ödül sistemleri üzerinden kumar psikolojisine yönlendiriliyor, gençlerin önemli bölümü mobil cihazlar üzerinden bahis ağlarına erişiyor. Yeşilay raporlarına göre kumar bağımlılarının yaklaşık yüzde 20’si en az bir kez intihar girişiminde bulunuyor. Adli tıp verilerine göre 2015-2025 arasında kumar bağımlılığı ve bahis borçlarıyla ilişkili en az 24 intihar vakası belgelendi.

GÜVENLİK PERSONELİ DE RİSK ALTINDA

Güvenlik kaynakları; özellikle: gece çalışan, nöbet tutan, dijital ortamda uzun süre kalan meslek gruplarında yasa dışı bahis bağımlılığının arttığına dikkat çekiyor. Bazı soruşturma dosyalarında; askeri personel, polis, özel güvenlik görevlileri, vardiyalı çalışan kamu personeli üzerinde bahis borçları, dijital bağımlılık ve finansal çöküş etkileri görüldüğü ifade ediliyor.

SOSYAL ÇÖKÜŞ RİSKİ

Ankara’daki güvenlik değerlendirmelerinde yasa dışı bahis artık yalnızca “kumar” olarak ele alınmıyor. Devletin analizlerine göre bu ağlar; aile yapısını bozuyor, gençleri suç ekonomisine çekiyor, organize suç örgütlerini besliyor, kara para aklama sistemini büyütüyor, terör finansmanına alan açıyor, toplumda ekonomik ve psikolojik yıkım üretiyor. Bu nedenle yeni dönemde mücadele yalnızca adli operasyonlarla sınırlı olmayacak. Yeni yol haritasında; eğitim kampanyaları, dijital okuryazarlık, aile destek mekanizmaları, rehabilitasyon merkezleri, finansal danışmanlık hatları, sosyal medya reklam yasakları, oyun platformlarının denetimi gibi çok boyutlu tedbirler öne çıkıyor.