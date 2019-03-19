Devre arası transferleri ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunda 2. yarının yarısı tamamlandı. Takımlar, devre arası transfer dönemini hareketli geçirmiş ve hedeflerine ulaşabilmek için birçok ismi kadrosuna katmıştı. Ligde geride kalan 8 haftada yeni transferler ne yaptı? İşte rapor:
Medipol Başakşehir
Robinho: Türkiye'de 2. baharını yaşayan 35 yaşındaki Robinho, Sivasspor'dan sonra Başakşehir'de de takımın değişilmezi oldu. 8 maçın hepsinde ilk 11'de başlayan Brezilyalı, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
Serdar Taşçı: Sezonun ilk yarısını boşta geçiren Serdar, yeni takımına henüz ısınamadı. Sadece 1 maçta 90 dakika forma giyen oyuncu, Fenerbahçe maçının başlarında sakatlandı. Şimdilik hazır bir görüntü çizmedi.
Demba Ba: Serdar gibi fiziksel olarak hazır olmayan Demba Ba, buna rağmen aldığı kısa sürede kalitesini gösterdi. 4 maçta sonradan oyuna giren Ba, toplamda 68 dakika forma giydi. Bu süreye 2 gol sığdırmayı başardı. Sakatlık problemi yaşamaması halinde şampiyonluk yarışının son haftalarında fark yaratabilir.
Fedor Kudryashov: Transferin son gününde piyango transferi gibi gelen Kudryashov, Avcı'nın vazgeçilmezlerinden oldu. 5 maçta forma giyen futbolcu, 1-0 biten Antalyaspor maçında takımının golünü atarak 3 puanı getirdi.
Galatasaray
Mbaye Diagne: Kasımpaşa'da fırtınalar estiren Diagne, Galatasaray'da hayal kırıklığına dönüştü. 10 milyon euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol kaydetti. Diagne şimdilik kendisinden beklenen 'takımı taşıma' rolünden uzak bir görüntü çizdi.
Konstantinos Mitroglou: Fatih Terim tarafından ilk 11'de pek düşünülmeyen Yunan golcü, 5 maçta süre buldu. Yalnızca 1 gol attı ama golün değeri büyüktü. 1-0 kazanılan Akhisarspor maçının uzatma dakikalarında sahneye çıkarak 3 puanı aldı.
Marcao: Transferi gündeme geldiğinde bonservis bedeli nedeniyle eleştiriler alan Marcao, Fatih Terim'in değişmezi oldu. Ligde 9 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma uzun yıllar hizmet edecek bir profil çizdi. Gelişmeye açık yönleri olsa da savunmada güven veriyor.
Semih Kaya: Kulübe için kiralanan Semih Kaya, 46 dakika süre alabildi. Mecburi olmadıkça forma giymesi zor görünüyor.
Emre Taşdemir: Bursaspor'da istenmeyen adam ilan edilen Emre Taşdemir, Fatih Terim'le yeniden doğdu. Haftalar geçtikçe formunu bulan 23 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş tarafından Milli Takım'a davet edildi. Henüz harika bir performansı olmasa da umut veriyor.
Christian Luyindama: Marcao'nun partneri Luyindama da Terim'in vazgeçilmezi oldu. Geldiğinden beri tüm maçlarda 90 dakika forma şansı buldu. 25 yaşındaki savunmacı Marcao gibi uzun yıllar parçalı formayı giyebilir.
Beşiktaş
Burak Yılmaz: Transferi Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı tarafından istenmedi. 'Taraftarla barışacak mı' soruları sorulurken muhteşem bir başlangıçla her şeyi unutturdu. 8 maçta 6 gol atarak Beşiktaş'ın itici gücü oldu. Geride kalan haftalarda devre arasının en iyi transferi olduğunu gösterdi.
Nicolas Isimat-Mirin: Geldikten sonra 6 maçta Şenol Güneş tarafından Vida'nın partneri olarak oynatıldı. İyi bir görüntü çizdi. Son haftalarda sakatlığı nedeniyle formadan uzak kaldı. 350 bin euro'luk maliyetini hesaba katınca başarılı bir transfer olarak değerlendirilebilir.
Muhayer Oktay: Genç oyuncu henüz süre alamadı.
Shinji Kagawa: Süper Lig tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Antalya maçında oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol atarak herkesi büyüledi. Daha sonra oynadığı 5 maçta 1 gol ve 1 asistle oynarken taraftarların sevgilisi oldu. Sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı gündemin en önemli maddelerinden olacak.
Fenerbahçe
Sadık Çiftpınar: Hırsı ve mücadelesiyle taraftarların sahadaki temsilcisi oldu. Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'e getirilen maçta takımının 1 golünü kaydetti. Serdar Aziz'le birlikte Skrtel'in partneri olmak için forma savaşı verecek.
Victor Moses: Fenerbahçe için devre arası transfer döneminin en sansasyonel transferi oldu. 28 yaşındaki inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Çaykur Rizespor maçında skoru 3-2'ye getiren golü atarak takımına çok değerli 3 puanı getirdi. Göztepe'ye de bir gol attı.
Serdar Aziz: 3 maçta forma giydi, savunma anlamında çok fazla değerlendirme yapmak zor. Rizespor maçında 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Şimdilik forma savaşında Skrtel ve Sadık'ın gerisinde duruyor.
Tolgay Arslan: Sıkıntılı bir transfer süreci sonunda Fenerbahçeli oldu, Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Sarı-lacivertli takımın sıkıntılı orta sahasına dinamizm ve güç kattığını söylemek yanlış olmaz. Skor katkısı vermedi, Beşiktaş'taki kısır görüntüsünü sürdürdü.
Miha Zajc: Çok koşan, çok mücadele eden bir futbolcu olduğunu gösterdi. Fenerbahçe taraftarları ondan çok şey bekliyor. Şimdilik sadece Beşiktaş maçındaki dönüşün fitilini ateşleyen golünü atabildi. Skor katkısı yapmaya başladığı takdirde 11'in değişilmezi olacaktır.
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