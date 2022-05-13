DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS 2022 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.



2022 DGS NE ZAMAN?



ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında DGS 3 Temmuz’da yapılacak.