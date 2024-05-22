DGS geç başvuruları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde bulunan duyuru kapsamında DGS başvuru süreci 20 Mayıs'ta sona ermişti. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihini kaçıran sınav adayları için geç başvuru tarihlerini haberimizde paylaştık. İşte 2024 DGS geç başvuru takvimi...
Dikey Geçiş Sınavı başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvurularının tamamlanmasıyla süreci kaçıran adaylar geç başvuru tarihlerine bakıyor. İşte ayrıntılar...
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.