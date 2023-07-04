Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirlecek olan DGS'ye kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamıyor. Bu bağlamda DGS sınav giriş belgesi araştırması hız kazandı. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...