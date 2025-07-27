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        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç tarihi belli oldu!

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

        20 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası sonuç heyecanı başladı. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Sınav takvimine göre DGS 2025 sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. İşte DGS sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 20:34 Güncelleme: 27.07.2025 - 20:43
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        Binlerce adayın ter döktüğü DGS 2025'in ardından gözler sonuçlarda! 20 Temmuz’da düzenlenen sınav sonrası ÖSYM, heyecanla beklenen açıklamayı yaptı. İki yıllık eğitimi lisansa tamamlamak isteyen adaylar, emeklerinin karşılığını öğrenmek için sonuç tarihini dört gözle bekliyor. İşte merak edilen bilgiler...

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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        DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u bağlantıda erişime açılmıştır.

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        Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        DGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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