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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Diego Simeone'den Arda Turan'a sürpriz ziyaret! - Futbol Haberleri

        Diego Simeone'den Arda Turan'a sürpriz ziyaret!

        Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un antrenmanını ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:52
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’un antrenmanını sürpriz bir isim ziyaret etti.

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        İspanyol ekibi Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapan ve aynı zamanda Arda Turan’ın da eski hocası olan Diego Simeone, İstanbul ekibinin idmanını takip etti.

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        Arjantinli teknik adam, eski öğrencisi Arda Turan ile de uzun süre sohbet etti.

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        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından Diego Simeone ile olan fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

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        “İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi.

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        Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için”

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