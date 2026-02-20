Dijital Öğretmenler projesi yenilendi

Canlı
        ING Türkiye'nin Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği Dijital Öğretmenler Projesi daha geniş kapsamı, güçlü yapısı ve zengin içeriği ile yenilendi. Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi sunulan proje, öğretmenlerin teknolojiyle güçlenmesini, dijital dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesini, yapay zekayı etkin kullanabilmesini ve edindikleri dijital becerileri sınıflarında uygulayabilmelerini ve öğrencilerine aktarabilmesini hedefliyor. Yenilenen proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenleri de programa dahil edildi, eğitim içerikleri dijital zekâ odağında yeniden kurgulandı. Projeye, devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenler başvuru yapabiliyor

        Giriş: 20.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:31
        ING Türkiye’nin Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği Dijital Öğretmenler Projesi daha geniş kapsamı, güçlü yapısı ve zengin içeriği ile yenilendi. Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi sunulan proje, öğretmenlerin teknolojiyle güçlenmesini, dijital dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesini ve edindikleri dijital becerileri sınıflarında öğrencilerine aktarabilmesini hedefliyor.

        ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alan bir kurum olarak, toplumsal yatırımlarımızda da Türkiye’nin dijital dönüşümünü ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Bir ülkenin dijital geleceğinin sınıflarda şekillendiğine inanıyoruz. Dijital Öğretmenler projesi ile dijitalleşmenin odağına öğretmenlerimizi alıyor, onların güçlenmesiyle birlikte daha donanımlı bir dijital Türkiye vizyonuna katkı sunuyoruz. Yapay zekâ çağında asıl farkı yaratan teknolojiyi nasıl anlamlandırdığımız; bu proje ile de sınıflarda merakı besleyen, üretkenliği teşvik eden bir teknoloji kültürü oluşturulmasına katkı sunuyor, yarının insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmenimiz aracılığıyla 250 binden fazla öğrenciye ulaştık. Dijital dönüşümün eğitim üzerindeki etkisi hızla artarken, öğretmenlerimizin ihtiyaçları da değişiyor; bu doğrultuda projemizi yenileyerek daha da ileriye taşıdık. Projeye katkı sunan tüm öğretmenlerimize ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizi dijital yetkinliklerle güçlendirerek ülkemizin dijital dönüşüme katkı sunmaya devam edeceğiz.”

        Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, projeyle ilgili “Habitat Derneği olarak, dijital dönüşümün kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesinin toplumun tüm kesimlerinin bu sürece dahil edilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Dijital Öğretmenler projesi ile öğretmenlerimizin dijital becerilerini artırmak ve eğitimde teknoloji kullanımını güçlendirmek üzere çıktığımız bu yolculukta, sunduğumuz eğitim içerikleriyle, yalnızca dijital araç kullanımını değil; aynı zamanda dijital vatandaşlık, güvenlik, yaratıcı ifade ve görsel üretim gibi çağın temel yetkinliklerini öğretmenlerimize kazandırmayı amaçladık. Bu projeyi değerli kılan en önemli unsur, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemesi ve Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlere eşit erişim sunması oldu. Bu yolculukta bizimle olan paydaşlarımıza, emek veren tüm eğitmenlerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Habitat Derneği olarak, dijital becerilerin herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

        ODTÜ BİLTEMM Başkanı Doç. Dr. Göknur Kaplan, projeyle ilgili, “ODTÜ BİLTEMM olarak, dijital dönüşümün sadece teknolojiye erişimle değil, teknolojiyi anlamlı ve yaratıcı biçimde kullanabilen ve yönetebilen bireylerin yetişmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Dijital Öğretmenler Projesi’ni, yalnızca bir öğretmen eğitimi programı değil, Türkiye genelinde küresel standartları baz alan bir dijital yetkinlik hareketine dönüştürüyoruz. Dijital okuryazarlık ve eleştirel dijital vatandaşlık yanında dijital etik ve yapay zekayı bilişsel marifetlerimizin menzilini genişletmek üzere işbirlikçi kullanabilme becerilerini de merkeze alıyoruz. Öğretmenlerimiz; dijital araçları bilinçli kullanan, içerik üretebilen, deneyimlerini öğrencilerinin ötesinde velilerle ve toplumla paylaşan, kısaca dijital zekasıyla fark yaratan dijital dönüşüm elçilerine dönüşüyor. Kendi öğrenme yollarını inşa eden, teknolojiyi pedagojik amaçlarla birleştiren ve özgüvenini artırarak dönüşen öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimize ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu dönüşüm yolculuğunda, geleceğin eğitim dünyasını dijital zekâ ile şekillendirmek üzere birlikte yürümeye ve öğrenmeye devam edeceğiz” diye aktardı.

        Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini sağlayan proje 2 fazdan oluşuyor. İlk fazda 1.000 öğretmene eğitim veriliyor. Çevrim içi olarak düzenlenen bu eğitimlerin ardından yapılan değerlendirme sonucunda, 100 öğretmen eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik eğitimi alıyor. Projeye, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında görev yapan ve başvuru şartlarını karşılayan tüm öğretmenler projenin web sitesinden başvuru yapabiliyor.

