Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.151,35 %-0,21
        DOLAR 43,7400 %0,14
        EURO 51,8977 %0,04
        GRAM ALTIN 6.987,30 %1,28
        FAİZ 35,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,15 %3,90
        BITCOIN 67.095,00 %2,00
        GBP/TRY 59,5222 %-0,08
        EUR/USD 1,1866 %-0,04
        BRENT 67,31 %-0,33
        ÇEYREK ALTIN 11.423,49 %1,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi kapsamında 50 bin kadına ulaşıldı - İş-Yaşam Haberleri

        ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi kapsamında 50 bin kadına ulaşıldı

        Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye çalışıyor. Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi bu yıl da binlerce kadına ulaştı. 2019 yılından bu yana toplamda 50 bin kadının katıldığı projede, 50 girişime 3 milyon TL'nin üzerinde iş geliştirme hibesi sağlandı. Projenin 2025 döneminde hibe almaya hak kazanan 20 girişimci kadın, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'le bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 milyon iş geliştirme hibesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla ‘Türkiye’ye Değer’ projeler hayata geçiren Türk Telekom, ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle girişimci kadınlara sunduğu desteği sürdürüyor. Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü projede kadınların dijital yetkinlikleri geliştirilerek ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almaları amaçlanıyor. Bugüne kadar toplamda 50 bin kadının hayatına dokunan ve 50 kadının 3 milyon TL’nin üzerinde hibe almasını sağlayan proje kapsamında, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin; proje ortaklarının temsilcileri TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve 2025 sonunda hibe desteği alan 20 girişimci kadın ile bir araya geldi. Şahin, girişimcilerin yolculuklarını dinlerken bu zamana kadarki başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

        REKLAM

        Proje kapsamında 2025 yılında tüm Türkiye’den 15 binden fazla kadın; Dijital İçerik Geliştirme, Dijital Reklamcılık, Dijital Finansal Okuryazarlık, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı ve Dijital Pazarlama gibi eğitimler aldı. Eğitimlerin ardından tasarım odaklı düşünme atölyelerine katılanlar arasından seçilen girişimci kadınlara mentörlük desteği sunulurken, girişimlerini büyütme potansiyeline sahip olanlara hibe desteği sağlanarak işlerini geliştirmelerine, ekonomik ve toplumsal hayata daha güçlü biçimde katılmalarına destek olunuyor.

        FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÖZETİYOR

        ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi kapsamında girişimci kadınlar ile bir araya gelen Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’ye Değer vizyonumuz ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme misyonumuzu, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle sürdürüyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken ekonomik, sosyal, bölgesel ve fiziksel sebepler ile toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan herkes için erişilebilir teknolojiler geliştiriyor, projeler ortaya koyuyoruz. Türk Telekom olarak, girişimci kadınların yanında olmayı; onların dijital dünyada daha görünür olmasını, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir iş modelleri kurabilmelerini desteklemeyi öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ülkemizin dijital geleceğine liderlik ederken, ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projemiz ile bu geleceği kadınlarımızla birlikte oluşturmaktan, her adımda onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Telekom olarak 2019 yılından bu yana yürüttüğümüz ve 15 bini 2025 yılında olmak üzere bu zamana kadar toplamda 50 bin kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verdiğimiz ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi kapsamında paydaşlarımız ve iş geliştirme hibesi almaya hak kazanan girişimcilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

        REKLAM

        Projenin 2025 döneminde mentörlük programı için 31 farklı şehirden toplamda 222 başvuru aldıklarını açıklayan Şahin, “40 girişimci mentörlük programına alınırken jüri tarafından seçilen 20 kadın girişimciye ise toplamda 2 milyon TL hibe desteğinde bulunduk. Sosyal sorumluluk projelerimizle, fırsat eşitliği sağlamaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ amacına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm girişimcilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının diğer kadınlara ilham vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi