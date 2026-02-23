Canlı
        Dikey İnişli Roket Yarışması ile genç mühendisler geleceğin uzay teknolojilerini tasarlıyor

        Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en güçlü vitrinlerinden biri olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması, roket teknolojilerine ilgi duyan gençleri bir kez daha yenilikçi ve iddialı bir mühendislik mücadelesine davet ediyor. TÜBİTAK yürütücülüğünde ilk kez 2022 yılında hayata geçirilen yarışma, dünyada soğuk gaz itkili dikey iniş konseptiyle gerçekleştirilen ilk roket yarışması olma özelliğiyle öne çıkıyor.

        Geleceğin uzay teknolojileri tasarlanıyor

        Roket teknolojilerinde kritik bir alan olan roket itkili iniş sistemleri üzerine odaklanan yarışma; katılımcılara teorik bilginin ötesine geçerek tasarım, entegrasyon ve test süreçlerini kapsayan bütüncül bir mühendislik deneyimi sunuyor. Farklı disiplinlerden ekiplerin birlikte çalışmasını teşvik eden yarışma, gençlerin takım ruhu içinde problem çözme ve ileri teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

        YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİLER KATILABİLİYOR

        2026 yılı yarışma görevinde takımlardan; otonom kontrol algoritmaları, aviyonik ve itki sistemlerinin uyumlu entegrasyonu ile hassas iniş yönetimini kapsayan ileri seviye bir mühendislik yaklaşımı bekleniyor. Belirlenen irtifadan serbest bırakılan roketlerin, soğuk gaz itki sistemi yardımıyla kontrollü ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor. Özellikle iniş anında alınan kararlar ve sistem tepkileri, yarışmanın teknik zorluk seviyesini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Yumuşak inişi başarıyla tamamlayan takımlar, isteğe bağlı olarak sunulan bonus atış senaryoları ile sistem performanslarını daha ileri seviyede sergileyerek ek puan kazanma fırsatı da elde edebiliyor.

        Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ya da mezun durumunda olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılım sağlayabiliyor. Roket ve uzay teknolojilerine ilgi duyan, teorik bilgisini sahada test etmek isteyen tüm gençler bu prestijli yarışmada yer almaya davet ediliyor. Dikey İnişli Roket Yarışması’nda dereceye giren takımları ise önemli ödüller bekliyor. Birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlendi.

        Geleceğin uzay ve roket teknolojilerini tasarlamak, mühendislik yetkinliklerini gerçek bir görev senaryosu içinde geliştirmek isteyen gençler için büyük bir fırsat sunan TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışmasına başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam ediyor.

