Dikey İnişli Roket Yarışması ile genç mühendisler geleceğin uzay teknolojilerini tasarlıyor

Roket teknolojilerinde kritik bir alan olan roket itkili iniş sistemleri üzerine odaklanan yarışma; katılımcılara teorik bilginin ötesine geçerek tasarım, entegrasyon ve test süreçlerini kapsayan bütüncül bir mühendislik deneyimi sunuyor. Farklı disiplinlerden ekiplerin birlikte çalışmasını teşvik eden yarışma, gençlerin takım ruhu içinde problem çözme ve ileri teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİLER KATILABİLİYOR

2026 yılı yarışma görevinde takımlardan; otonom kontrol algoritmaları, aviyonik ve itki sistemlerinin uyumlu entegrasyonu ile hassas iniş yönetimini kapsayan ileri seviye bir mühendislik yaklaşımı bekleniyor. Belirlenen irtifadan serbest bırakılan roketlerin, soğuk gaz itki sistemi yardımıyla kontrollü ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor. Özellikle iniş anında alınan kararlar ve sistem tepkileri, yarışmanın teknik zorluk seviyesini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Yumuşak inişi başarıyla tamamlayan takımlar, isteğe bağlı olarak sunulan bonus atış senaryoları ile sistem performanslarını daha ileri seviyede sergileyerek ek puan kazanma fırsatı da elde edebiliyor.

Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ya da mezun durumunda olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılım sağlayabiliyor. Roket ve uzay teknolojilerine ilgi duyan, teorik bilgisini sahada test etmek isteyen tüm gençler bu prestijli yarışmada yer almaya davet ediliyor. Dikey İnişli Roket Yarışması’nda dereceye giren takımları ise önemli ödüller bekliyor. Birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlendi.