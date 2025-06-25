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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dikran Gülmezgil, son yolculuğuna uğurlandı - Galatasaray Haberleri

        Dikran Gülmezgil, son yolculuğuna uğurlandı

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:58
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        Dikran Gülmezgil, son yolculuğuna uğurlandı
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        Kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticiler, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkanvekili Erden Timur ve Gülmezgil'in ailesi, yakınları ile sevenleri katıldı.

        Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bütün Galatasaray camiası adına Dikran Gülmezgil'e rahmet diliyorum. Değerli Dikran'ın verdiği hizmetlerden dolayı kendisine, şahsım ve camiam adına da teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Arkadaşlığı, yakınlığı, dostluğu unutulmaz. O iyilikle anılıyordu ama bu günden sonra hem Karagözyan Vakfı'na hem ailesine hem kızı Melisa'ya ve yakınlarına büyük bir sorumluluk ve miras bıraktı. Eğer onu buradan güzel bir şekilde uğurlamak istiyorsak onun mirasına kızı da dostları da Karagözyan Vakfı'da sahip çıkacaktır. Allah kendisine de bize de merhamet etsin. Hepimizin başı sağ olsun. Güzellikler içerisinde onu öteki dünyaya uğurluyoruz" diye konuştu.

        AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ise, "Kalbi her zaman gençler ve sporseverler için atmış, inançlı ve iyi kalpli bir insan Dikran Gülmezgil'i ebediyete uğurluyoruz. Çok sevdiği ve gururla armasını taşıdığı Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticisi olarak bu büyük camiaya gönülden hizmet etti. Cemaatimizin sportif etkinliklerinde en büyük desteği veren, yurt dışında ise katıldığı organizasyonlarda Türkiye'yi gururla temsil eden bir kişiydi. Cemaatimiz bu acı kayba zor alışacak. Başta ailesinin, tüm cemaatimizin ve ülkemizin başı sağ olsun" cümlelerine yer verdi.

        Törenin ardından Gülmezgil'in cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

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