Dilan Çiçek Deniz, 'Costanze' ile ödül kazandı

Dilan Çiçek Deniz, 'Amedus'da başrolleri Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem ile paylaştı.

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Dilan Çiçek Deniz, kazandığı ödülle ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi; "En beğenilen kadın oyuncu ödülünü öğrencilerden almak çok kıymetli. İyi ki varsınız, teşekkür ederim."