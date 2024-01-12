Dilan Çiçek Deniz, 'Costanze' ile ödül kazandı
'Amadeus'taki 'Costanze' karakteriyle 'En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu' ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerle ettiği sohbet sırasında ilginç bir açıklamalarda bulundu. Deniz; "Yakın arkadaşınız ve sevgiliniz arasında kararsız kalsaydınız kimi seçerdiniz?" sorusuna; "Benim çok yakın arkadaşım olmadığı için cevap belli gibi"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa'daki kampüsünde gerçekleştirilen 22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni gerçekleşti.
Dilan Çiçek Deniz, 'Amedus'da başrolleri Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem ile paylaştı.
Dilan Çiçek Deniz, 'Amadeus'taki 'Costanze’ karakteriyle '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.
Dilan Çiçek Deniz, kazandığı ödülle ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi; "En beğenilen kadın oyuncu ödülünü öğrencilerden almak çok kıymetli. İyi ki varsınız, teşekkür ederim."