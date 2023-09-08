Haberler Televizyon Dilek Taşı dizi oyuncuları ve konusu: Kanal D dizisi Dilek Taşı konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var?

Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları belli oldu! Dilek Taşı oyuncuları ve hikayesi gündemdeki yerini aldı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı, 7 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte, Dilek Taşı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu... Habertürk Giriş: 08.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:48 facebook

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Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturduğu Dilek Taşı dizisinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. 1980’lerde geçen, dram yüklü hikayesi ile 7 Eylül'de yani bu akşam izleyicilerle buluşacak olan Dilek Taşı'nın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı oyuncuları ve konusu...

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DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur.