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        Haberler Spor Basketbol Dimitris Giannakopoulos: Michael Jordan'ı getirsem bile kazanamayız! - Basketbol Haberleri

        Dimitris Giannakopoulos: Michael Jordan'ı getirsem bile kazanamayız!

        Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos ile oynanan Yunanistan Ligi final serisi karşılaşmasında sergilediği davranışlar nedeniyle aldığı "10 ay boyunca lig maçlarına giriş yasağı" sonrası çok sert bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 20:21 Güncelleme: 08.06.2025 - 20:21
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        "Jordan'ı getirsem bile kazanamayız!"
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        Giannakopoulos’a ayrıca 10 bin euro, kulübe ise yine 10 bin euro para cezası verildi. Evan Fournier’in sportmenlik dışı hareketinin sadece para cezasıyla cezalandırılması başkanın sert tepkisine sebep oldu.

        Giannakopoulos, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bundan sonra her sporcu istediği hareketi yapabilir, hiçbir ceza almaz mı? Bu mu adalet? Bu mu şiddete karşı duruş? Sporu bekleyen şeylerden gerçekten korkuyorum." şeklinde konuştu.

        Önceki sezonda EuroLeague ve Yunan Ligi şampiyonu olan Panathinaikos’un yine sistemi karşısına alarak başarılı olduğunu iddia eden 52 yaşındaki başkan, bu duruma, "Geçen yıl hakemleri yenebilecek bir takım kuracağımı söylemiştim ve bunu başardım. EuroLeague’i kazandık, 0–2’den gelip şampiyon olduk. Ama artık rakibi, hakemi ve devleti birlikte yenmemiz gerek. Ne yazık ki bunu yapacak param yok. Michael Jordan’ı getirsem bile kazanamayız. Panathinaikos taraftarlarından özür diliyorum." şeklinde tepki gösterdi.

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        AİLESİYLE SALONDAN ÇIKARILDI

        Yunanistan Ligi final serisinde ikinci maç öncesinde yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.

        Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, maç sırasında rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki göstermişti. Ataman, maçın sonlarında ikinci teknik faulü alarak oyundan ihraç edilmişti.

        Olympiakos Kulübü Başkanı Panagiotis Angelopoulos ise Giannakopoulos ve Ergin Ataman'ın davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

        Olimpiakos'un 2-1 önde olduğu seride 4. maç, bugün TSİ 21:00'de oynanacak.

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