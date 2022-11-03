STAT: Cracovia Stadı

HAKEM: Duje Strukan

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen DINAMO KIEV: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Arda Güler, Arao, Crespo, Valencia, Lincoln, Batshuayi MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için mücadele ediyor. Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak. Kanarya grubu zirvede bitirmesi durumunda son 16'ya direkt katılacak ve 9 Mart'a kadar Avrupa'da maç oynamayacak. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak. Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşıyor.

252. RANDEVU Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 323 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 79 40 23 16 116 78 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6 TOPLAM 251 93 55 103 323 365