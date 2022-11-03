STAT: Cracovia Stadı
HAKEM: Duje Strukan
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
DINAMO KIEV: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Arda Güler, Arao, Crespo, Valencia, Lincoln, Batshuayi
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Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için mücadele ediyor.
Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak. Kanarya grubu zirvede bitirmesi durumunda son 16'ya direkt katılacak ve 9 Mart'a kadar Avrupa'da maç oynamayacak. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak.
Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşıyor.
252. RANDEVU
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 323 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|79
|40
|23
|16
|116
|78
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|34
|12
|11
|11
|48
|39
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|251
|93
|55
|103
|323
|365
KUPA 2'DE 134. MAÇ
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.
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