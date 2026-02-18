Dinçerler Group’un hedefi 3 yılda 100 milyon dolar yatırımla bin mağazaya ulaşmak
Dinçerler Group, tüm iştiraklerini tek bir kurumsal çatı altında topladı. 25 ülkeye kahve üretimi gerçekleştiren grup, yeni markası BlueBean ile perakende pazarına adım atacak. Gelecek 3 yılda 100 milyon dolar yatırım yapmayı hedefleyen Dinçerler Group, fast food sektörüne girişi yapmayı ve tüm markalarıyla toplamda bin mağazaya ulaşmayı amaçlıyor
Dinçerler Group, Türkiye ve dünya kahve ve gıda pazarındaki stratejik konumunu, gelecek hedeflerini ve yeni kurumsal yapılanmasını duyurdu. Grubun, 2012 yılında Gloria Jean's Coffees ile başlayan yolculuğunda 4 marka, kavurma tesisi, merkez mutfak ve bin 5 yüz çalışana ulaşan entegre bir ekosistem haline getirdiği belirtildi. Büyümesini son 3 yılda 25 milyon dolarlık üretim, lojistik ve teknoloji yatırımlarıyla destekleyen grup, küresel bir oyuncu olma kararlılığını vurguladı.
Grubun dönüşüm yolculuğunu aktaran Dinçerler Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Dinçerler, “Dünya devi markaların temsilcisi olmanın yanı sıra, bu devlerin arkasındaki asıl gücü, yani kurduğumuz entegre ekosistemi Dinçerler Group çatısı altında bir araya getirdik” dedi. 23 yaşında bir girişimci olarak Türkiye’nin potansiyeline olan inancıyla attığı adımın bugün dev bir ekosisteme evrildiğini ifade eden Dinçerler, şu değerlendirmede bulundu: “Temsilcisi olduğumuz dünya markalarının yanına kendi kurduğumuz SuperCoff gibi markaları da ekleyerek tüm iştiraklerimizi tek bir kurumsal şemsiye altında topladık. Bu yeni yapılanmayla büyümek için çok daha güçlü ve vizyoner bir temel oluşturduk.”
Grubun amiral gemisi Gloria Jean’s Coffees, Türkiye’de 50’den fazla şehirde 240 şubeye ulaşarak, markanın 30 ülkeyi kapsayan küresel ağındaki en büyük oyuncu konumuna yükseldi. 2025 yılında ulaştığı 36 milyon bardaklık satış hacmiyle pazardaki konumunu güçlendirdi. Magnolia Bakery ile de Türkiye’de 10’a ulaşan mağaza sayısını 2027’de ikiye katlamayı ve markayı buradan yurt dışı pazarlara açmayı hedefliyor.
Dinçerler, “Dünyadaki en büyük Gloria Jean’s pazarı olmamız ve Magnolia Bakery’nin ABD dışındaki en başarılı temsilciliğini yürütmemiz, kurduğumuz sistemin global başarısının en somut kanıtıdır” açıklamasında bulundu.
SuperCoff, grubun küresel vizyonunun bayrak taşıyıcısı olarak konumlanıyor. Berlin Mitte’de açılan iki şubenin ardından 3 yıl içinde Avrupa genelinde 50 şubeye ulaşmayı planlıyor.
Mehmet Dinçerler, SuperCoff’un bir kahve zinciri olmanın ötesinde, müzikten tasarıma kadar gençliğin ritmini yakalayan bir ‘üçüncü mekân’ niteliği taşıdığını belirterek, “Berlin’deki laboratuvar sürecimizin ardından bir sonraki durağımız Londra olacak” duyurusunu yaptı.
Dinçerler Group ekosisteminin endüstriyel markası Dinçerler Roastery, yıllık 3 bin ton kahve işleme kapasitesi hedefiyle, hem grubun tüm markalarına ait mağazaların hem de Gloria Jean’s’in dünya genelindeki 25 ülkesinin kahve tedarikini doğrudan sağlıyor.
Dijitalleşmenin stratejik önemine değinen Dinçerler, “Geleceğin ticaretini bugünden kurguluyoruz. Satışlarımızın yüzde 30’unu mobil kanallardan yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir dijital dönüşümün tam merkezindeyiz” dedi.
Grup, yeni markası BlueBean ile profesyonel kanal çözümlerine ve perakende pazarına taşınıyor. BlueBean’in dijital ticaret vizyonunu vurgulayan Mehmet Dinçerler, “Roastery tesisimizdeki endüstriyel gücümüzü BlueBean ile dijitalin hızıyla birleştiriyoruz. Hedefimiz en seçkin Arabica harmanlarımızı profesyonel bir çözüm ortağı kimliğiyle hem işletmelerin hem de bireysel kahve severlerin erişimine sunmak” değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Dinçerler, 2026 yılını küresel ve yerel ekonomideki dengelenme sürecine paralel bir "hazırlık yılı" olarak gördüklerini ifade ederek, grubun gelecek projeksiyonlarını paylaştı:
“Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 100 milyon dolar yatırım yapmayı ve bu süreçte fast food sektörüne de girerek tüketicileri yeni nesil bir deneyimle tanıştırmayı hedefliyoruz. 2029 vizyonumuz doğrultusunda tüm operasyonumuzda toplam bin mağazaya ve en az 6 güçlü markaya sahip dev bir ekosistem olmayı amaçlıyoruz. Dinçerler Group olarak üretimimizle, teknolojimizle ve vizyonumuzla Türkiye’den dünyaya uzanan bir yaşam stili ekosistemi inşa etmeye, girişimci ruhumuzu küresel bir kurumsal akılla birleştirerek sınırları aşmaya devam edeceğiz.”