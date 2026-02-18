Dinçerler Group’un hedefi 3 yılda 100 milyon dolar yatırımla bin mağazaya ulaşmak

Dinçerler Group, Türkiye ve dünya kahve ve gıda pazarındaki stratejik konumunu, gelecek hedeflerini ve yeni kurumsal yapılanmasını duyurdu. Grubun, 2012 yılında Gloria Jean's Coffees ile başlayan yolculuğunda 4 marka, kavurma tesisi, merkez mutfak ve bin 5 yüz çalışana ulaşan entegre bir ekosistem haline getirdiği belirtildi. Büyümesini son 3 yılda 25 milyon dolarlık üretim, lojistik ve teknoloji yatırımlarıyla destekleyen grup, küresel bir oyuncu olma kararlılığını vurguladı.

Grubun dönüşüm yolculuğunu aktaran Dinçerler Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Dinçerler, “Dünya devi markaların temsilcisi olmanın yanı sıra, bu devlerin arkasındaki asıl gücü, yani kurduğumuz entegre ekosistemi Dinçerler Group çatısı altında bir araya getirdik” dedi. 23 yaşında bir girişimci olarak Türkiye’nin potansiyeline olan inancıyla attığı adımın bugün dev bir ekosisteme evrildiğini ifade eden Dinçerler, şu değerlendirmede bulundu: “Temsilcisi olduğumuz dünya markalarının yanına kendi kurduğumuz SuperCoff gibi markaları da ekleyerek tüm iştiraklerimizi tek bir kurumsal şemsiye altında topladık. Bu yeni yapılanmayla büyümek için çok daha güçlü ve vizyoner bir temel oluşturduk.”

REKLAM Grubun amiral gemisi Gloria Jean’s Coffees, Türkiye’de 50’den fazla şehirde 240 şubeye ulaşarak, markanın 30 ülkeyi kapsayan küresel ağındaki en büyük oyuncu konumuna yükseldi. 2025 yılında ulaştığı 36 milyon bardaklık satış hacmiyle pazardaki konumunu güçlendirdi. Magnolia Bakery ile de Türkiye’de 10’a ulaşan mağaza sayısını 2027’de ikiye katlamayı ve markayı buradan yurt dışı pazarlara açmayı hedefliyor. Dinçerler, “Dünyadaki en büyük Gloria Jean’s pazarı olmamız ve Magnolia Bakery’nin ABD dışındaki en başarılı temsilciliğini yürütmemiz, kurduğumuz sistemin global başarısının en somut kanıtıdır” açıklamasında bulundu. SuperCoff, grubun küresel vizyonunun bayrak taşıyıcısı olarak konumlanıyor. Berlin Mitte’de açılan iki şubenin ardından 3 yıl içinde Avrupa genelinde 50 şubeye ulaşmayı planlıyor. Mehmet Dinçerler, SuperCoff’un bir kahve zinciri olmanın ötesinde, müzikten tasarıma kadar gençliğin ritmini yakalayan bir ‘üçüncü mekân’ niteliği taşıdığını belirterek, “Berlin’deki laboratuvar sürecimizin ardından bir sonraki durağımız Londra olacak” duyurusunu yaptı.