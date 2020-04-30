Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK MART DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 4.0 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 10.3 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 azalarak 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat %10,3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA YÜZDE 181.6 ARTTI



Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %89,5 iken, 2020 Mart ayında %71,3'e geriledi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 117.3 ARTTI



Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %117,3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %88,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,8'e geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİSİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PATI YÜZDE 94.7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.



2020 Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.



MART AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE YÜZDE 75.3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mart ayında ara mallarının payı %75,3, sermaye mallarının payı %13,6 ve tüketim mallarının payı %11,0 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mart döneminde ise ara mallarının payı %76,5, sermaye mallarının payı %12,7 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.



Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.



İTHALATTAKİ İLK SIRAYI ALMANYA ALDI



İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,0'ını oluşturdu.



Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,0'ını oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 14.0 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %14,0, ithalat %2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %20,3 azalırken, ithalat %0,3 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,6 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür.



Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,3'tür.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,7'dir. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,0'dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat Mart ayında 12 milyar 676 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 12 milyar 676 milyon dolar, ithalat ise %1,9 artarak 17 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mart ayında dış ticaret açığı %143,8 artarak 2 milyar 166 milyon dolardan, 5 milyar 279 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında %87,7 iken, 2020 Mart ayında %70,6'ya geriledi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT OCAK-MART DÖNEMİNDE 40 MİLYAR 421 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %4,2 azalarak 40 milyar 421 milyon dolar, ithalat ise %9,1 artarak 53 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %91,7 artarak 6 milyar 814 milyon dolardan, 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mart döneminde %86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,6'ya geriledi.