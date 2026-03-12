Dişlerden sese kadar: Yaşlandığınızı fark ettiren 4 şaşırtıcı değişim

Yaşlanma süreci bazen tahmin edilmedik şekillerde kendini gösterebiliyor. Uzmanlar, dişlerdeki hizalanma değişikliklerinden ses tonundaki farklılığa kadar birçok küçük detayın yaşın ilerlediğine dair ipucu verebileceğini söylüyor.

Son birkaç yıldır alt dişlerimin belirgin şekilde daha yamuk hale geldiğini fark ettim. Bu benim için oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü ortaokul yıllarımda uzun süre taktığım diş telleri sayesinde dişlerim bir zamanlar oldukça düzgün bir hizaya sahipti.

Benzer bir durumun başkalarında da olup olmadığını merak ettim ve orta yaşlarında olan birkaç arkadaşıma sordum. İlginç bir şekilde bazıları da son yıllarda alt dişlerinin yeniden çapraşıklaştığını fark ettiklerini söyledi.

Bu durumun yaygın olup olmadığını öğrenmek için New York Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez Anabilim Dalı Başkanı Dr. Leila Jahangiri ile görüştüm. Jahangiri, yaş ilerledikçe dişlerin yer değiştirmesi ve kaymasının oldukça sık görülen bir durum olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu değişimin üst dişlere kıyasla alt dişlerde daha sık görüldüğünü söylüyor.

YAŞLANDIKÇA DİŞ AŞINMALARI MEYDANA GELİR

Uzmanlara göre herkes yaşlandıkça dişlerinde hareketlenme yaşamaz. Ancak bu durum ortaya çıktığında en yaygın nedenler arasında diş kaybı, diş eti hastalıkları ve diş gıcırdatma gibi alışkanlıkların yol açtığı diş aşınmaları bulunuyor.

YAŞLANDIKÇA SESİNİZ DEĞİŞEBİLİR

UT Southwestern Tıp Merkezi Ses Merkezi Direktörü Dr. Ted Mau, yaş ilerledikçe ses tellerinin inceldiğini ve esnekliğini kaybettiğini söylüyor. Ayrıca ses telleri eskisi kadar sıkı kapanamayabiliyor. Bu durum da sesin daha zayıf, daha kısık veya farklı tonda duyulmasına neden olabiliyor.

Dr. Mau’ya göre yaşlanma erkek ve kadın seslerini farklı şekillerde etkileyebiliyor. Bazı erkekler ilerleyen yaşlarda seslerinin perdesinin yükseldiğini fark edebiliyor. Yani gençlikte daha kalın ve güçlü olan ses, zamanla daha ince ve zayıf duyulabiliyor.

Kadınlarda ise hormonal değişiklikler sesin daha kalınlaşmasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, ses değişiminin günlük yaşamı etkileyecek düzeyde olması ya da birkaç haftadan uzun süren ani ses kısıklığı görülmesi halinde bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmasını öneriyor.

YAŞLANDIKÇA BOY KISALMASI GÖRÜLEBİLİR

Çoğu insan yaklaşık 40 yaşından sonra yavaş yavaş boy kaybetmeye başlar. Araştırmalar, bu durumun kadınlar ve erkeklerde farklı hızlarda gerçekleştiğini gösteriyor.

70 yaşına gelindiğinde erkekler ortalama yaklaşık 2,5 santimetre, kadınlar ise yaklaşık 5 santimetre boy kaybedebiliyor.

Cleveland Clinic Geriatri Tıp Merkezi Bölüm Şefi Dr. Ardeshir Hashmi, yaş ilerledikçe omurgadaki kemik ve kıkırdak dokusunda kayıplar yaşandığını ve bunun boy kısalmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca karın ve bel kaslarının zayıflaması omurgayı dik tutmayı zorlaştırabiliyor. Zamanla ayak kemerlerinin düzleşmesi de boydaki azalmaya katkıda bulunabiliyor.

Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite, karın kaslarını güçlendiren egzersizler ve ağırlık çalışmaları bu süreci yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini almak da kemik sağlığı açısından önemli.

Dr. Hashmi, kısa süre içinde belirgin boy kaybı yaşanmasının osteoporoz gibi bazı sağlık sorunlarının işareti olabileceğini söylüyor. Özellikle son bir iki yıl içinde yaklaşık 2,5 santimetreden fazla kısalma fark edilirse doktora başvurulması öneriliyor.

YAŞ İLERLEDİKÇE MİGREN ATAKLARI AZALABİLİR

Migren kadınlarda erkeklere göre iki ila üç kat daha sık görülür ve genellikle daha uzun ve şiddetli ataklara yol açar. Ancak uzmanlara göre menopoz sonrası dönemde migren ataklarında azalma görülebilir.

Penn Medicine’de görev yapan nörolog Dr. Seniha Nur Özüdoğu, birçok kadının menopozdan sonra migrenlerinin belirgin şekilde hafiflediğini söylediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre yaş ilerledikçe migren ataklarının sıklığı ve şiddeti azalabilir. Bazı kişilerde baş ağrısı, aura veya mide bulantısı gibi belirtiler de daha hafif yaşanabilir.

Birçok durumda migren, kişinin yaşamını tamamen etkileyen bir durum olmaktan çıkarak daha hafif ve yönetilebilir hale gelebilir.

Zamanla vücudumuzda meydana gelen bu değişimler bazen şaşırtıcı olabilir. Ancak çoğu zaman bu durumlar yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul ediliyor. Önemli olan ise normal değişimleri bilmek ve alışılmadık bir durum fark edildiğinde bir uzmana başvurmak.

Görsel Kaynak: istockphoto