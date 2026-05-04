DİYANET 500 BİN TL DESTEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvuru sonuçları henüz tüm iller için tamamlanmış şekilde toplu olarak açıklanmadı.

Projeden yararlanabilecek kişiler için temel şartlar şu şekilde:

18-35 yaş aralığında olmak

İlk evliliğini yapacak olmak

Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak

Hane gelirinin belirlenen sınırı aşmaması

Ancak resmi takvime göre sonuçların 4 – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kademeli olarak ilan edilmesi bekleniyor.

Bu nedenle bazı illerde sonuçlar açıklanmaya başlamış olabilirken, diğer illerde süreç devam ediyor.