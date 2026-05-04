DİYANET VAKFI ÇEYİZ YARDIMI: Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçları açıklandı mı?
Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında verilen çeyiz yardımı için başvuru yapan binlerce kişi sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki sonuçlar açıklandı mı? İşte detaylar…
DİYANET 500 BİN TL DESTEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvuru sonuçları henüz tüm iller için tamamlanmış şekilde toplu olarak açıklanmadı.
Projeden yararlanabilecek kişiler için temel şartlar şu şekilde:
18-35 yaş aralığında olmak
İlk evliliğini yapacak olmak
Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak
Hane gelirinin belirlenen sınırı aşmaması
Ancak resmi takvime göre sonuçların 4 – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kademeli olarak ilan edilmesi bekleniyor.
Bu nedenle bazı illerde sonuçlar açıklanmaya başlamış olabilirken, diğer illerde süreç devam ediyor.
SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?
Başvuru yapan adaylar sonuçlarını:
Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi
İlgili il müftülükleri
Başvuru sırasında kullanılan sistem üzerinden öğrenebilecek.