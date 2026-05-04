Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DİYANET VAKFI ÇEYİZ YARDIMI: Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçları açıklandı mı? Şartlar neler?

        DİYANET VAKFI ÇEYİZ YARDIMI: Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçları açıklandı mı?

        Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında verilen çeyiz yardımı için başvuru yapan binlerce kişi sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki sonuçlar açıklandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçlarına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmış durumda. “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında sağlanan çeyiz desteğine başvuran çok sayıda kişi, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını yakından takip ediyor. Peki sonuçlar duyuruldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

        2

        DİYANET 500 BİN TL DESTEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvuru sonuçları henüz tüm iller için tamamlanmış şekilde toplu olarak açıklanmadı.

        Projeden yararlanabilecek kişiler için temel şartlar şu şekilde:

        18-35 yaş aralığında olmak

        İlk evliliğini yapacak olmak

        Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak

        Hane gelirinin belirlenen sınırı aşmaması

        Ancak resmi takvime göre sonuçların 4 – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kademeli olarak ilan edilmesi bekleniyor.

        Bu nedenle bazı illerde sonuçlar açıklanmaya başlamış olabilirken, diğer illerde süreç devam ediyor.

        3

        SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Başvuru yapan adaylar sonuçlarını:

        Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi

        İlgili il müftülükleri

        Başvuru sırasında kullanılan sistem üzerinden öğrenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan şüphelilere operasyonda 11 tutuklama

        Tekirdağ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve par...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları