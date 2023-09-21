DMR Unlu Mamüller halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Simit Sarayı kaç lot verecek?
Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takviminin yayımlanmasının ardından DMR Unlu Mamüller talep toplama tarihleri de netlik kazanmış oldu. Halka arz büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklanan DMR Unlu Mamüllerinin açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlendi. İşte Simit Sarayı DMR Unlu Mamüller halka arzında olası lot dağıtım sayıları, talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz başvurusunu onayladı. DMR Unlu Mamüller 1 TL nominal değerli paylar 10,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Peki, "DMR Unlu Mamüller halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Simit Sarayı kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?" İşte DMR Unlu Mamüller'in 'DMRGD' hisse adıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında işlem göreceği tarih...
SİMİT SARAYI HALKA ARZ OLUYOR!
Simit Sarayı halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Dmr Unlu Mamuller halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.
SİMİT SARAYI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Dmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.
DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
DMR UNLU MAMÜLLER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tarkim halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)
- 900 Bin katılım ~ 45 Lot (460 TL).
- 1.3 Milyon katılım ~ 32 Lot (327 TL).
- 1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (245 TL).
- 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (204 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (174 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (143 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (133 TL).