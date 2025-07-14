Doç.Leman Figen Yılmaz'a Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, uluslararası kültürel iş birliklerine sunduğu katkılar nedeniyle Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen en saygın unvanlardan biri olan Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanına (Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres) layık görüldü.

1957 yılından bu yana Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Nişanı, sanat, edebiyat ve kültürel mirasın tanıtımı ile yaygınlaştırılması alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunan isimlere takdim ediliyor. Üç dereceden oluşan bu nişanın Şövalye rütbesi, yaratıcı üretim yapan ya da kültür-sanat alanının gelişimine katkı sunan kişilere veriliyor.

Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, özellikle sahne sanatları alanındaki uluslararası iş birlikleri ve Fransa-Türkiye kültürel diyaloğuna sağladığı katkılar nedeniyle bu prestijli nişana Şövalye unvanıyla layık görüldü.

Doç. Dr. Yılmaz, akademik çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerden sanat kurumlarıyla gerçekleştirdiği projeler, kültürel değişim programlarına sunduğu katkılar ve kültür politikaları alanındaki çok yönlü çalışmalarıyla tanınıyor. Sanat ve edebiyat aracılığıyla uluslararası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan bu nişan, aynı zamanda Fransa’nın kültürel diplomasisinin önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor.