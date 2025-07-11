Doğa Koleji'nden 2025 LGS’de 42 Türkiye birincisi

Törende konuşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, öğrencilerin bu büyük başarısının Doğa Koleji'nin bütünsel eğitim yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti: “Akademik mükemmelliğin yanı sıra öğrencilerimizi hayata hazırlayan bir vizyonla hareket ediyoruz. LGS Şampiyonlarımız, yalnızca ezber değil; analitik düşünme, doğru karar alma ve duygusal dayanıklılık gibi becerilerle bu başarıya ulaştı. Bu tablo, Doğa Kolejinin eğitim anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan da törende yaptığı konuşmada veriye dayalı süreç yönetiminin altını çizdi: “Doğa Koleji olarak tüm süreçlerimizi bilimsel verilerle destekliyoruz. Ölçme-değerlendirme sistemimiz, yalnızca bilgi ezberine değil; analiz, geri bildirim ve gelişim süreçlerine odaklanıyor. LGS Türkiye Birinciliği bu sistemli ve sürdürülebilir yaklaşımın somut ürünüdür.”

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can REKLAM "HER BAŞARI BİR EKİP İŞİ" Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ise konuşmasında başarıda paydaşlar arası uyuma vurgu yaptı: “Doğa Kolejinde her başarı bir ekip işidir. Öğrencilerimizin kararlılığı kadar öğretmenlerimizin özverisi, velilerimizin desteği ve okul içindeki koordinasyon da bu sonucu mümkün kılmıştır.” Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise sürecin yönetiminin en az sonuç kadar önemli olduğunu vurguladı: “Öğrencilerimiz yalnızca akademik değil; öz disiplin, planlama ve dayanıklılık gibi beceriler de kazandılar. DOKAP (Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı), danışman öğretmenlik modeli, haftalık denemeler ve bire bir takip sistemiyle öğrencilerimizi hem sınava hem hayata hazırladık. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, 14 Temmuz’da başlayacak tercih süreci için tüm 8. sınıf öğrencileri ve veliler, Türkiye genelindeki Doğa Koleji Kampüslerindeki rehberlik ofislerinden randevu oluşturarak tercih danışmanlığı desteği alabilirler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan "HER SINAV BİR TECRÜBEYDİ" Doğa Koleji Türkiye Birincileri ise duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Eren Ersagun Kavak: “Her sınav bir tecrübeydi. Deneme analizleri ve rehber öğretmenimle yaptığım görüşmeler beni her hafta daha güçlü kıldı. Bu süreçte bana her adımda rehberlik eden okuluma teşekkür ediyorum.”

REKLAM Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü Yusuf Talha Has, "DOKAP programı sayesinde paragraf sorularında hızlandım. Psikolojik destek seminerleri sınav günü kendime güvenmemi sağladı. Beni sadece akademik olarak değil, duygusal olarak da destekleyen okulumla gurur duyuyorum.” Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü Yafes Boy: “Simülasyon denemeleri sayesinde gerçek sınav atmosferini önceden yaşadım. Zaman yönetimimi bu sayede geliştirdim. Okul dışında ek bir destek almadan sınava hazırlandım. Bu fırsatları bana sunan okulum sayesinde bugün buradayım.” Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü "AKADEMİK DESTEK KADAR DUYGUSAL DESTEK DE ÇOK KIYMETLİYDİ" Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Ayşegül Şen: “Akademik destek kadar duygusal destek de çok kıymetliydi. Bana inanan öğretmenlerim olmasaydı bu başarıya ulaşamazdım. Doğa Koleji bana kendime inanmayı öğretti.” Doğa Koleji Çerkezköy Kampüsü Gökhan Öztürk: “Sınava değil hedefe odaklandım. Disiplinli çalışma ve sabırla bu noktaya geldim. Bu disiplini bana kazandıran okuluma teşekkür ediyorum.” Doğa Koleji Halkalı Kampüsü Zeynep Nehir Koca: “Her hafta gelişimi takip etmek bana motivasyon sağladı. Bu hayali kurmamı sağlayan eğitim ortamı Doğa’da vardı.”