Mart ayının başlamasıyla birlikte sık sık gündeme gelen doğalgaz yardımı ödemeleri başladı mj, ödemeler hesaplara yattı mı ve ne zaman yatacakl sorularının cevapları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz aftura yardımı başvurularının Şubat ayında yapılacağı ödemelerin ise Mart ayında yapılacağıncı söylemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni açıklamayla birlikte doğalgaz yardımı ödemelerinin başladığı duyuruldu. İşte doğalgaz yardımı ödemeleri ve başvuruları hakkında merak edilenler...