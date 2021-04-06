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Doğan Alemdar: Maç içinde Tansiyonum düştü, şekerim düştü

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'da genç kaleci Doğan Alemdar mücadeleye damga vurdu. Maç boyunca 10 kurtarış yapan genç filel bekçisi maçın bitiş düdüğüyle kendini yere bıraktı

Doğan Alemdar: Maç içinde Tansiyonum düştü, şekerim düştü

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken konuk ekibin 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Karşılaşma boyunca 10 kurtarış yapan ve bir puanın kahramanı olan Doğan Alemdar, ''Çok güzel bir duygu. Burada bir puan da olsa üç puan da olsa kaybetmemek önemliydi. Umarım üstüne koyarak devam ederim. Kendimi geliştirerek, Uğurcan abi gibi olmak isterim. Uğurcan Çakır şu an Türkiye'nin bir numaralı kalecisi. Maçtan sonra tebrik etti. İlk maçımdan sonra tebrik etmişti. Bu puanı ben değil takım olarak aldık.'' dedi.

Maçın bitiş düdüğüyle kendini yere bırakan Doğan Alemdar o anları ise şöyle anlattı: ''Son topta biraz başım döndü. Tansiyonum düştü, şekerim düştü galiba. Sonra da maç bitti, kendimi yere attım. İlk pozisyon en zor kurtarışım olabilir. Bakasetas'ın kafa vuruşuydu.''

"MANUEL NEUER'İ ÖRNEK ALIYORUM"

Maç sonu A Spor'a konuşan Doğan Alemdar, Hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi ve "Türk kalecilerin öne çıktığı bir sene yaşıyoruz. Uğurcan Ağabey olsun Altay Ağabey olsun Türk kaleciler ön planda. İnşallah Türkler oynar. İnşallah hepsi daha iyi yerlere gelir" dedi.

"Manuel Neuer'i örnek alıyorum" diyen genç kaleci, hayalinin ne olduğu sorusuna ise, "İnşallah Avrupa'da oynamak. Kayserispor'a para kazandırıp gitmek. Nasip olursa 3 büyük takımdan birinde oynamak isterim" yanıtını verdi.

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