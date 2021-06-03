Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her detay merak konusu olmaya devam edior. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte gündeme gelen Dogecoin araştırılıyor. Peki, Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç Dolar? İşte detaylar...

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

1 Dogecoin (DOGE) şu dakiklarda 3,6000 TL'den ve 0,412152 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Dogecoin alabilirsiniz. Dogecoin al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır.

Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar DOGE alıp bekleyebilirisiniz ya da al-sat yapabilirsiniz.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Dogecoin alım satımının perşembe günü başlatılacağını belirten Coinbase, DOGE yatırma işlemlerini kabul etmeye başladı. Kripto para; DOGE/USD, DOGE/BTC, DOGE/EUR, DOGE/GBP ve DOGE/USDT dahil olmak üzere beş parite ile listelenecek.

Bir Twitter kullanıcısı, "Dogecoin Müzik Festivali'ne katılmak ister miydiniz?" diye bir soru ortaya attı, Elon Musk bu fikre olumlu yanıt verdi.

Kullanıcı adı "itsALLrisky" olan Twitter hesabının yaptığı açıklamaya göre Dogecoin Müzik Festivali'nin DJ'i, Elon Musk'ın ta kendisi olacak. Grimes ile Snoop Dogg ise bu festivalde şarkı söyleyecek. Dogecoin'in tek ödeme aracı olacağı etkinlik kapsamında insanların kendi köpeklerini getirmeleri gerekecek ve dünyaca ünlü iş insanı Mark Cuban de bu festivalin finansal destekçisi olacak. Binlerce destek gören bu fikir, Elon Musk tarafından da kabul görmüş durumda.