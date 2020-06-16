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Fernando Muslera doğum gününde bıçak altında

Fernando Muslera'nın 34'üncü doğum günü, kaderin garip bir cilvesiyle kariyerinin en büyük sakatlığı için ameliyat masasına yattığı gün oldu. Mesleğini 9 sezondur Türkiye'de sürdüren Muslera'nın kariyerini, Mehmet Çalışkan Habertürk 'Günün Portresi'nde derledi

Fernando Muslera
Mehmet Çalışkan

Fernando Muslera; oysa ki en iyi sezonunu yaşıyordu.
İster nazar deyin, isterseniz şanssızlık.
İster ofsayt kuralının kurbanı oldu deyin, isterseniz mesleğinin doğal risklerinden biriydi.
Ne dersek diyelim sonuç kesin; en az 5 ay futbol oynayamayacak.
Kesin olan bir de şu var; taraflı - tarafsız herkesin sempatisi ve saygınlığını kazanan bir kaleci.

Böyle olduğu pazar günü oynanan Galatasaray - Rizespor maçında ayağının kırılmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
Ayağının kırılması, diğer takımların taraftarlarının da Galatasaray'ın rakiplerinin de içini yaktı.
Geniş kitlelerin yaşadığı iç yangının büyüklüğünü, sosyal medya paylaşımlarıyla ölçmek mümkün oldu.
Fernando Muslera, kaderin garip bir cilvesiyle sağ ayağındaki tibia ve fibula kemiklerindeki kırıkların tedavisi için doğum günü olan bugün ameliyat olacak.

Oysa ki koronavirüs pandemisi döneminde futbol oynamak istemiyordu. Bu yöndeki düşüncesini 15 Mart'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrasında şöyle dile getirmişti; "Madem böyle bir tehdit var biz niye maça çıkıyoruz? Diğer ülkelerde ligler erteleniyor. Bugünü bekleyen taraftarlara da büyük bir saygısızlıktı bu. Bence utanç verici bir gece yaşadık."
Futbol oynamak istemediği bir dönemde ayağının kırılması ancak şu şekilde ifade edilebilir; yanlış zamanda, yanlış yerde olmak zorunda olduğu için yaşadığı bir büyük şanssızlık'...

Uruguaylı Fernando Muslera, 2011'de geldiği Türkiye'de birçok sportif başarısında önemli pay sahibi olduğu Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasına girdi.
Galatasaray taraftarlarının baş tacı olan Fernando Muslera, yüzünden efendilik akan kişi olarak diğer taraftarların da gönül köşkünde yer edindi.

Aslında hedefi forvet olmaktı. Çocukken oynadığı Urugus'ta bir gün kaleci eksiği olduğu için uzun boyundan dolayı 'Kaleye geç' demeleriyle kader eğrisi o günden sonra file bekçiliğine yöneldi.

Hiç istemese de kaleye geçmek zorunda kaldı. Başlarda yediği gollerden dolayı ağlasa da bir süre sonra kaleciliği sevmeye başlayan Fernando Muslera, 2001'de 15 yaşındayken Montevideo Wanderers'in alt yapısına kabul edildi.
2004'te aynı takımda profesyonelliğe yükseldi.

Montevideo Wanderers (2004 - 2006): 44 Maç
Nacional (2006 - 2007): 5 Maç
Lazio (2007 - 2011): 97 Maç

Fernando Muslera, 19 yaşında trasfer olduğu İtalya'nın Lazio takımında geçirdiği başarız dönemden sonra yeteneklerini sergilemeye başlayıp 2010'da 'Dünyanın En İyi Kalecileri Listesi'nin 7'nci sırasında yer aldı.
Bu başarısının ardından da 11 Ağustos 2011'de 6 milyon 750 bin Avro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

Türkiye'deki günleri de aslında güzel başlamadı.
Fernando Muslera, Galatasaray formasını ilk kez Yunan takımı Olimpiakos ile yapılan maçta giydi.
Dakika 1, gol 1...
Hazırlık maçı olması nedeniyle üzerinde durulmadı.
İlk resmi maçında İstanbul Başakşehir'den 2 gol yemesiyle kaleciliği hakkında 'acaba' sorusunun ilk kıvılcımını çakıldı. 
Üçüncü haftada ise kırmızı kart görmesi, 'acaba' sorusunun alevlendirdi. 

Fernando Muslera için işler iyi başlamasa da arkasında Claudio Taffarel vardı. Galatasaray'ın efsanesi, meslektaşının yeteneklerine olan güvenini her defasında deklere ederken bir an önce Türkiye'ye alışarak forma girmesi için Muslera'yı yoğun bir çalışma ve adaptasyon programına tabi tuttu.
Fernando Muslera da Claudio Taffarel'in programına kısa sürede cevap vererek takımının vazgeçilmez oyuncusu haline geldi.

Ve o sezon, 19 maçta gol yemeyerek Galatasaraylı kaleciler arasında rekor kırdı. O rekor, kendisinden önce 15 maçla Claudio Taffarel'e aitti.
Aynı zamanda Türkiye'ye gelen en iyi yabancı futbolcular arasında yer alan Fernando Muslera, 14'ü Galatasaray'da olmak üzere kariyeri boyunca 19 kupa kaldırırken günün sonunda özel bir konuma sahip oldu.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan rakiplerinden biri de Volkan Demirel oldu.

TÜRKİYE KARİYERİ
Süper Lig: 292
Şampiyonlar Ligi: 39
UEFA Avrupa Ligi: 6
Ziraat Türkiye Kupası: 18
TFF Süper Kupa: 7
TOPLAM MAÇ SAYISI: 362
SAHADA KALDIĞI TOPLAM SÜRE: 32.522 dk.

HAKKINDA
Tam Adı: Nestor Fernando Muslera Micol
Annesi: Norma Muslera
Babası: Hugo Muslera
En Sevdiği Yer: Sapanca
En Sevdiği Yemek: Kebap
En Zorlandığı Golcüler: Di Natale / Burak Yılmaz
Kazancı: 4.206 milyon Avro (2020)

* Uruguay'ın resmi dili olan İspanyolca'da 'Muslera'nın anlamı; 'uyluk'... Kaderin bir diğer garip cilvesiyle uyluk kemiğinin altında yer alan kemikleri kırıldı.
* Galatasaray'ın en çok maça çıkan ve en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu.
* 2012'de Manisaspor'a penaltıdan gol attı. (Zoran Simoviç'ten 23 yıl sonra Galatasaray'da gol atan kaleci)

TAKIM BAŞARILARI
Lazio
İtalya Kupası: 1
İtalya Süper Kupası: 1
Galatasaray
Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu: 5
Türkiye Kupası: 4
Türkiye Süper Kupası: 5
Milli Takım
Copa America Şampiyonluğu: 1
FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu: 1
FIFA Konfederasyonlar Kupası Şampiyonluğu: 1

BİREYSEL BAŞARILARI
* Dünyanın En İyi 7'nci Kalecisi (2010)
* Dünyanın En İyi 6'ncı Kalecisi (2011)
* Dünyanın En İyi 6'ncı Kalecisi (2012)
* Türkiye'de Yılın Futbolcusu (2015)
* Türkiye'de Yılın Kalecisi (2015)
* Kurtardığı Penaltı Sayısı: 16 (Tüm Kariyeri)

MİLLİ TAKIM KARİYERİ (TÜM KULVARLAR)
Maç Sayısı: 115
Süre: 10.440 dk.
* İlk milli maçına 23 yaşındayken çıktı.

2.6 Milyon... Instagram Takipçi Sayısı
1.8 Milyon... Twitter Takipçi Sayısı

Eşi: Patricia Callero (Eski Model / 30 Aralık 2016'da evlendi)
Çocukları: Kailash - Tiziana

Fernando Muslera, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla eşi Patricia Callero ile olan mutluluğunu gözler önüne seriyor.

 

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