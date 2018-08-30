Doğum yardımı sorgulama
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Doğum yardımı sorgulama işlemi: E Devlet doğum sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, istisnasız her yeni doğan çocuk için doğum parası yardımında bulunmakta. Doğum parası sorgulama işlemi, yeni doğum yapan, doğum yapmaya hazırlanan veya çocuk yapmayı planlayan tüm anne babaların bilmesi gereken konuların başında geliyor. Peki, E-Devlet doğum sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bilmeniz gereken tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...

30.08.2018 - 01:43 | Güncelleme:

Devlet tarafından yeni doğum yapan annelere destek amaçlı verilen doğum yardımı sorgulama işlemi hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz... İşte, e Devlet doğum sorgulama işlemi...

Doğum parası ya da doğum yardımı, SGK tarafından yalnızca çalışan annelere ödenmektedir. Devlet tarafından anneye 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan; Birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL veriliyor. Bu tutarlar özel durumlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından artırılabiliyor.  Doğum parasını alabilmek için öncelikle gereken şartlara sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca bu parayı alabilmek için mutlaka başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi halde kurum kendisi bu ücreti ödememektedir. Bu yardımı almak için, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara T.C. Kimlik Numarası ile başvurmak yeterli oluyor. Doğum parası almaya hak kazanan ve ödemesinin yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar için bu işlem, e-Devlet Sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Doğum parası sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden e devlet şifresi ile gerçekleştirilebilmektedir. E Devlet şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinden 2 lira ücret ödeyerek e devlet şifrenizi alabilirsiniz. Şimdi e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama işleminin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışalım.

 

Doğum yardımı sorgulama işlemi için öncelikle, (https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyalhttpsim-bilgturkiyeorgulama) linbakanligiayın. Aryardim açılan sayfada bulunan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" sekmesine tıklayın.

Kimliğimi Şimdi Doğrula sekmesine tıkladıktan sonra karşınıza sisteme giriş sayfası açılacaktır. Açılan bu sayfada üstteki kutucuğa TC Kimlik Numaranızı, hemen altındaki kutucuğa da e devlet şifrenizi girdikten sonra en altta bulunan "Sisteme Giriş Yap" sekmesini tıklayın.

 

Bu işlemin ardından doğum parası sorgulama sayfası ekranı karşınıza çıkacaktır. Eğer başvurunuz sonuçlanmadıysa "Sosyal yardım bilgisi bulunamamıştır" uyarısı çıkacaktır. Doğum parası başvurunuzun onaylanması halinde ise sosyal yardım bilgisi detaylarını bu sayfadan görebilirsiniz.

 

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