Emekli ve memur maaşlarında gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Başta doktor ve hemşireler olmak üzere sağlık personeli maaşları, enflasyon verileri ölçüsünde ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Yeni uzman doktor maaşları TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda belli olacak. Peki, "Doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak? 2025 Temmuz zammıyla uzman doktor maaşları ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...