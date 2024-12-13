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        Haberler Sağlık Anne ve Çocuk Doktorlar çocukları gelecekte bekleyen hastalıkları, tehditleri ele aldı | Sağlık Haberleri

        Doktorlar çocukları gelecekte bekleyen hastalıkları, tehditleri ele aldı

        Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından çocuk sağlığına dikkat çekmek ve çocuklara sürdürülebilir bir dünya bırakmak için Pediatri Günleri düzenledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kongreye 500'den fazla hekim, çocukları gelecekte bekleyen hastalıkları konuşmak için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:25
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        Cerrahpaşa pediatri günleri başladı
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        İstanbul Şişli’de bir otelde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Cerrahpaşa Pediatri Günleri'nin bu yılki teması, “Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk” oldu.

        Habertürk'ten Buse Deviren Uludağ'ın haberine göre kongrenin açılışında konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Çocuk hekimleri olarak şu anda çocuklar için en büyük tehdidin sürdürülebilirlik ve iklim krizi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

        "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR"

        Kongrede iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, çocukluk çağı enfeksiyonlarında karşılaşılan yeni tehditler ve aşılama sürecindeki zorluklar ele alındı. İklim değişikliğinin çocukların üzerindeki etkisine değinen Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, şunları söyledi:

        “En başta anne karnında bebeği etkilemeye başlıyor. Erken doğumlara neden olabilir. Bebeğin zayıf doğmasına neden olabilir. Daha az çöp üreterek, daha az yeni şeyler alarak, geri dönüşümleri kullanarak ya da ikinci elleri kullanarak tüketimi azaltmalıyız.”

        YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLARI DA DEĞERLENDİRİLECEK

        Dört yıldır düzenlenen Pediatri Günleri'nde 500'ü aşkın uzman hekim kongre başlıklarını tartışmak üzere buluştu. 13-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kongrede yenidoğan ve çocuk yoğun bakımlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapılacak.

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        #Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
        #Pediatri günleri
        #haberler
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