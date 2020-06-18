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Dolar/TL dün 6.83-6.85 aralığındaki seyrini sürdürdü ve günü 6.84 civarında tamamladı. Bugün ise güne kritik kabul edilen 6.85 seviyesinin üzerinde başladı.

Piyasalar şu anda koronavirüste bir ikinci dalga olup olmayacağı, olursa bunun ekonomik etkilerinin ne boyuta ulaşacağı konusunda bir tedirginlik yaşıyor.

İlk dalganın ardından dünyada çeşitli ülkelerde tedbirlerin hafifletilmesiyle vaka sayısında artış gözlemlendi. Bu da koronavirüsün düşünülenden daha uzun bir süre hayatımızda olacağı beklentisini artırdı.