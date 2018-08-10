Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Döviz kurları sürekli değişiyor. Piyasaların hareketli olduğu şu dakikalar da Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? İşte piyasalarda son durum...

ABD ile süren Rahip Brunson davasına bağlı gerilime paralel dövizler haftanın son gününde güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Dolar 6.46, euro 7.20, sterlin 8.27 liranın üzerine çıktı. ABD´de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Türkiye ile müzakere sürecinin devam ettiğini söylemesi sonrası doların küresel piyasalarda da değer kazanması ve dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yükselmesiyle, iç piyasada dövizler güçlü seyrine devam ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.47 artışla 96.06 düzeyine yükseldi. EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı 1.15 düzeyinin de altına indi. Parite yüzde 0.53 düşüşle 1.1466 düzeyine geriledi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıklayacağı Orta Vadeli Plan ve yeni ekonomik model açıklayacak.

BIST 100 Endeksi güne, Perşembe günü yüzde 0.22 yükselişle 97 bin 185 puandan kapandı. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.0 düşüşle 117 bin 244 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 3.51 artışla 19.74 düzeyine yükseldi.

DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATI 10 AĞUSTOS 2018

Dolar en düşük 5.5397 ve en yüksek 6.4684 lirayı gördükten sonra 5.87 - 5.88 lira,

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Euro en düşük 6.3893 ve en yüksek 7.2067 lirayı gördükten sonra 6.75 - 6.76 lira,

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Sterlin en düşük 7.1049 lira ve en yüksek 8.2741 lirayı gördükten sonra 7.57 - 7.58 lira aralığında işlem görüyor.

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