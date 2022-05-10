Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 10 Mayıs dolar kuru canlı sorgulama ekranı

10 Mayıs Salı gününde gün içinde en yüksek 15,26 olan dolar kuru güne %1,00 artış ile başladı. Yaşanan yükselişle birlikte gözler "Dolar neden yükseliyor?" sorusu yanıtını arıyor. İşte,10 Mayıs Salı günü anlık verilerle güncel dolar kuru...

10 MAYIS 2022 DOLAR KURU

10 Mayıs Salı günü itibarıyla 1 dolar 15,23 liradan işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar, ABD Merkez Bankası Başkanı Fed'in son açıklamalarına rağmen Fed'in yükselen enflasyonla mücadele için sert adımlar atmak zorunda kalacağına yönelik beklenti ve resesyon endişeleri doların geçen perşembeden itibaren yükselmesine yol açtı.

Bunun sonucu olarak bugün ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.18'i aşarak 3.5 yılın zirvesini gördü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi haftaya yüzde 0.4 artış ile başlarken, 104.2 seviyesine yükselerek 20 yılın zirvesini gördü. Ardından yeniden 104 seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksi son 1 ayda yüzde 4.1 yükseldi.

Dolar yurt içinde yeni haftaya 14.95 liradan başladı. Dün 15 lirayı aşan dolar TL kuru bugün de yükselişini sürdürüyor.