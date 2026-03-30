Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.674,11 %-0,19
        DOLAR 44,4682 %0,03
        EURO 51,1130 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.476,97 %0,92
        FAİZ 44,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 101,36 %1,77
        BITCOIN 67.454,00 %1,36
        GBP/TRY 58,8656 %-0,16
        EUR/USD 1,1488 %-0,18
        BRENT 115,66 %2,74
        ÇEYREK ALTIN 10.602,70 %1,04
        Dolar, Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesiyle son 10 ayın zirvesinde

        Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş küresel piyasaları sarsarken, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların adresi olan ABD doları son 10 ayın en yüksek seviyelerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolar, son 10 ayın zirvesinde

        Dolar, pazartesi günü 10 ayın zirvesine yakın seyrederken, temmuz ayından bu yana en güçlü aylık kazancını elde etmeye yöneldi. ABD ile İran’dan gelen çelişkili mesajlar, Ortadoğu’daki çatışmanın hızlı bir şekilde sona erme beklentilerini zayıflattı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni liderlerinin “çok makul” davrandığını belirtirken, bölgeye daha fazla ABD askeri sevk edildi. Tahran ise herhangi bir aşağılanmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

        Japon yeni, dolar karşısında kritik 160 seviyesinin yakınında seyrederken, Temmuz 2024’ten bu yana en zayıf seviyelere ulaştı. Euro ise, European Central Bank’ın olası faiz artırımları beklentilerinden destek buldu.

        REKLAM

        HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA PETROL KRİZİ KAPIDA

        Piyasalar, İran’daki çatışmaların Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasıyla küresel petrol ve gaz akışının yaklaşık beşte birinin engellenmesinden etkilendi. Bu gelişme, Brent petrol fiyatlarını aylık bazda rekor yükselişe taşıdı.

        Dolar, mart ayı başından bu yana güç kazanırken, artan petrol fiyatları Japonya ve Euro Bölgesi ekonomilerini olumsuz etkiledi. ABD ise net petrol ihracatçısı olarak dolarda görece dayanıklılık sağladı.

        Dolar endeksi 100,19 seviyesinde yatay seyrederken, mart ortasında görülen 100,54 seviyesi Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek değer oldu. Endeks, Temmuz 2025’ten bu yana en güçlü aylık artışa hazırlanıyor.

        PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANDI

        Barclays, dolar hissiyatının büyüme göstergeleri, faiz farkları ve beta ölçütlerine dayanan geleneksel göstergelere göre; “maksimum iyimser” seviyelere yaklaştığını açıkladı. Pepperstone Araştırma Direktörü Chris Weston ise “Riskli varlıklardaki yükselişlerde satış yapılması ve volatiliteye karşı korunmanın sürdürülmesi” gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Söz konusu verilerin, Federal Reserve politikaları için beklentileri etkileyebileceği belirtiliyor. BNY Macro Strateji Başkanı Bob Savage, zayıf Şubat istihdam verisi ve Ortadoğu’daki çatışmaların ardından iş gücü piyasasının tepkisinin yakından izleneceğini ifade etti.

        EURO VE ECB BEKLENTİLERİ

        Mart ayını yüzde 2,5’lik kayıpla kapatmaya hazırlanan Euro, 1,15 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Commerzbank analistleri, petrol fiyatlarındaki artış ve doların küresel hakimiyetine rağmen, Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) beklenen faiz artış hamlelerinin Euro’daki çöküşü sınırladığını ifade ediyor. Piyasa, daha önce beklenen faiz indirimlerini rafa kaldırarak yıl sonuna kadar bir artış ihtimalini fiyatlamaya başladı.

        YEN, TEMMUZ 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

        Japon yeni, dolar karşısında 159,65 seviyesine gerileyerek mart ayında yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Asya işlemlerinde 160,47 ile Temmuz 2024’ten bu yana en zayıf seviyesini gören yen, Japonya’nın olası müdahale sinyalleriyle bir miktar toparlandı. Yetkililer, para birimindeki değer kaybının sürmesi durumunda kısa vadede faiz artırımı gündeme gelebileceğini bildirdi.

        *Haberin görseli Shutterstock'tan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Binnur Kaya gözyaşlarını tutamadı

        Ataşehir Belediyesi'nin Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlediği gecede 'İsmail Dümbüllü Ödülü'nü alan Binnur Kaya duygusal anlar yaşarken, ödülü takdim eden Müjdat Gezen usta oyuncuya övgü dolu sözler söyledi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"