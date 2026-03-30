Dolar, Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesiyle son 10 ayın zirvesinde

Dolar, pazartesi günü 10 ayın zirvesine yakın seyrederken, temmuz ayından bu yana en güçlü aylık kazancını elde etmeye yöneldi. ABD ile İran’dan gelen çelişkili mesajlar, Ortadoğu’daki çatışmanın hızlı bir şekilde sona erme beklentilerini zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni liderlerinin “çok makul” davrandığını belirtirken, bölgeye daha fazla ABD askeri sevk edildi. Tahran ise herhangi bir aşağılanmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Japon yeni, dolar karşısında kritik 160 seviyesinin yakınında seyrederken, Temmuz 2024’ten bu yana en zayıf seviyelere ulaştı. Euro ise, European Central Bank’ın olası faiz artırımları beklentilerinden destek buldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA PETROL KRİZİ KAPIDA

Piyasalar, İran’daki çatışmaların Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasıyla küresel petrol ve gaz akışının yaklaşık beşte birinin engellenmesinden etkilendi. Bu gelişme, Brent petrol fiyatlarını aylık bazda rekor yükselişe taşıdı.

Dolar, mart ayı başından bu yana güç kazanırken, artan petrol fiyatları Japonya ve Euro Bölgesi ekonomilerini olumsuz etkiledi. ABD ise net petrol ihracatçısı olarak dolarda görece dayanıklılık sağladı.

Dolar endeksi 100,19 seviyesinde yatay seyrederken, mart ortasında görülen 100,54 seviyesi Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek değer oldu. Endeks, Temmuz 2025’ten bu yana en güçlü aylık artışa hazırlanıyor.

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANDI

Barclays, dolar hissiyatının büyüme göstergeleri, faiz farkları ve beta ölçütlerine dayanan geleneksel göstergelere göre; “maksimum iyimser” seviyelere yaklaştığını açıkladı. Pepperstone Araştırma Direktörü Chris Weston ise “Riskli varlıklardaki yükselişlerde satış yapılması ve volatiliteye karşı korunmanın sürdürülmesi” gerektiğini söyledi.

Piyasalar, bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Söz konusu verilerin, Federal Reserve politikaları için beklentileri etkileyebileceği belirtiliyor. BNY Macro Strateji Başkanı Bob Savage, zayıf Şubat istihdam verisi ve Ortadoğu’daki çatışmaların ardından iş gücü piyasasının tepkisinin yakından izleneceğini ifade etti.

EURO VE ECB BEKLENTİLERİ

Mart ayını yüzde 2,5’lik kayıpla kapatmaya hazırlanan Euro, 1,15 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Commerzbank analistleri, petrol fiyatlarındaki artış ve doların küresel hakimiyetine rağmen, Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) beklenen faiz artış hamlelerinin Euro’daki çöküşü sınırladığını ifade ediyor. Piyasa, daha önce beklenen faiz indirimlerini rafa kaldırarak yıl sonuna kadar bir artış ihtimalini fiyatlamaya başladı.

YEN, TEMMUZ 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Japon yeni, dolar karşısında 159,65 seviyesine gerileyerek mart ayında yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Asya işlemlerinde 160,47 ile Temmuz 2024’ten bu yana en zayıf seviyesini gören yen, Japonya’nın olası müdahale sinyalleriyle bir miktar toparlandı. Yetkililer, para birimindeki değer kaybının sürmesi durumunda kısa vadede faiz artırımı gündeme gelebileceğini bildirdi.

