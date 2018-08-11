Dolar fiyatlarındaki hareketlilik Twitter paylaşımların ardından yükselişe geçerek 6,5190 liraya kadar tırmandı. Dolar fiyatlarındaki son durum nedir? Dolar kuru ne kadar oldu? İşte anlık canlı dolar kuru...

ABD ile süren gerilimlere paralel haftanın son gününde güçlü yükselen dövizler, ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye ile ilgili Twitter paylaşımının ardından tarihi rekorlarını tazeledi. Dolar 6.80, euro 7.78 ve sterlin 8.73 liranın üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye´ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla yüzde 18´in üzerinde yükseldikten sonra tekrar düştü; dolar öğleden sonraki işlemlerde 6.57, euro 7.51 ve sterlin 8.37 liradan işlem görüyor. Küresel ticaret endişeleri, ABD´nin İran´a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlar ve ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilime paralel dolar endeksi güçlendi. DOLAR endeksi yüzde 0.64 artışla 96.23 düzeyine yükselerek, Şubat 2017´den bu yana en yüksek düzeyini gördü.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4650 5,4660 6,5180 6,5190 Avro 6,3410 6,3420 7,4520 7,4530 Sterlin 7,0170 7,0550 8,2290 8,3280 İsviçre Frangı 5,4930 5,5250 6,5570 6,5870 ANKARA ABD Doları 5,4300 5,4900 6,3000 6,8000 Avro 6,2800 6,3600 7,2000 7,7000 Sterlin 6,9030 7,1150 7,7330 8,6170

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2820 5,2840 5,4650 5,4660 Avro 6,1250 6,1270 6,3410 6,3420 Sterlin 6,8040 6,8060 7,0170 7,0550 İsviçre Frangı 5,3080 5,3100 5,4930 5,5250 ANKARA ABD Doları 5,2780 5,3020 5,4300 5,4900 Avro 6,0950 6,1740 6,2800 6,3600 Sterlin 6,7700 6,7830 6,9030 7,1150

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Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayburt Buluşması" için geldiği kentte vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır." dedi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları politik gelişmelerin ve küresel ticaret savaşlarına ilişkin artan gerilimlerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 azalarak 385,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 azalarak 5.414,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,51 düşüş göstererek 21.090,78 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,99 düşüşle 12.424,35 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97'lik değer kaybı ile 7.667,01 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:20 itibariyle yüzde 1,02'lik değer kaybıyla 1,1409 seviyelerinde işlem gördü.

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