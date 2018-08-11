dolar kuru anlık canlı
Döviz
Haberler > Ekonomi > Döviz

Dolar son dakika! Dolar bugün ne kadar oldu? İşte anlık canlı dolar kuru 11 Ağustos

Dolar bugün ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. Dolar endeksi yüzde 0.64 artışla 96.23 düzeyine yükselerek, Şubat 2017´den bu yana en yüksek düzeyini gördü. Küresel ticaret endişeleri, ABD´nin İran´a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlar ve ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilime paralel dolar endeksi güçlendi. İşte 11 Ağustos anlık canlı dolar kuru...

11.08.2018 - 09:26 | Güncelleme:

Dolar fiyatlarındaki hareketlilik Twitter paylaşımların ardından yükselişe geçerek 6,5190 liraya kadar tırmandı. Dolar fiyatlarındaki son durum nedir? Dolar kuru ne kadar oldu? İşte anlık canlı dolar kuru...

ABD ile süren gerilimlere paralel haftanın son gününde güçlü yükselen dövizler, ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye ile ilgili Twitter paylaşımının ardından tarihi rekorlarını tazeledi. Dolar 6.80, euro 7.78 ve sterlin 8.73 liranın üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye´ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla yüzde 18´in üzerinde yükseldikten sonra tekrar düştü; dolar öğleden sonraki işlemlerde 6.57, euro 7.51 ve sterlin 8.37 liradan işlem görüyor. Küresel ticaret endişeleri, ABD´nin İran´a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlar ve ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilime paralel dolar endeksi güçlendi. DOLAR endeksi yüzde 0.64 artışla 96.23 düzeyine yükselerek, Şubat 2017´den bu yana en yüksek düzeyini gördü.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,4650 5,4660 6,5180 6,5190
Avro 6,3410 6,3420 7,4520 7,4530
Sterlin 7,0170 7,0550 8,2290 8,3280
İsviçre Frangı 5,4930 5,5250 6,5570 6,5870
ANKARA        
ABD Doları 5,4300 5,4900 6,3000 6,8000
Avro 6,2800 6,3600 7,2000 7,7000
Sterlin 6,9030 7,1150 7,7330 8,6170
   ÇARŞAMBA    PERŞEMBE
  Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,2820 5,2840 5,4650 5,4660
Avro 6,1250 6,1270 6,3410 6,3420
Sterlin 6,8040 6,8060 7,0170 7,0550
İsviçre Frangı 5,3080 5,3100 5,4930 5,5250
ANKARA        
ABD Doları 5,2780 5,3020 5,4300 5,4900
Avro 6,0950 6,1740 6,2800 6,3600
Sterlin 6,7700 6,7830 6,9030 7,1150

GÜNCEL DOLAR FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayburt Buluşması" için geldiği kentte vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır." dedi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları politik gelişmelerin ve küresel ticaret savaşlarına ilişkin artan gerilimlerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 azalarak 385,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 azalarak 5.414,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,51 düşüş göstererek 21.090,78 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,99 düşüşle 12.424,35 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97'lik değer kaybı ile 7.667,01 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:20 itibariyle yüzde 1,02'lik değer kaybıyla 1,1409 seviyelerinde işlem gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.