Dolar düşüşe devam ediyor

Dolar/TL dün 5.90 üzerinde açıldığı günü aşağı yönlü hareketle 5.8737'den kapattı. Dolar, ABD tahvilleri ve petrol fiyatları da dün düştü.

İşsizilik, bütçe dengesi ve konut satış verilerinin açıklandığı, yoğun veri akışının olduğu haftanın ilk gününde beklenmedik bir hamle de Merkez Bankası'ndan geldi ve piyasa yapıcı bankalara gecelik repo faizinin 100 baz puan altında oranla likidite sağlanacağı belirtildi.

Merkez Bankası'nın bu hamlesini kimi işlemciler gevşeme sinyali olarak görürken kimileri piyasaya etkisinin olmayacağı ve piyasa yapıcı bankacılığı özendirmek için atılan bir adım görüşünde.

18 Haziran sabahı dolar güne 5.8690 TL'den başladı, euro da dün indiği 6.60 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

İçerideki haber ajandasında bugün sanayi üretim verisi öne çıkarken, dün gece saatlerinde gelen Pentagon yetkilisi Lord'un açıklamalarının yansımaları da izlenecek.

ABD Ordusu'nun silah satın alma şefi Ellen Lord, “Türkiye S-400'leri aldığı taktirde sadece F-35 parçalarını almaktan vazgeçmeyeceğiz aynı zamanda abd silah endüstrisine parça üreten Türk firmalarına da CAATSA kapsamında yaptırım uygulayacağız” demişti.

Dışarıda ise piyasaların gözü kulağı bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında ve çıkacak faiz kararıyla ile toplantı metninde. Fed'in yanı sıra Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası ile Norveç, Brezilya, Tayvan ve Endonezya merkez bankalarının da politika toplantıları var. Euro için kritik öneme sahip Draghi'nin açıklamaları da takip ediliyor.