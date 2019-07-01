Dolar/TL, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler sonrası sert düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiliyor.

Osaka dönüşü S-400'lerin bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye'ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yaptırım beklemediğini yineledi.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi.

Cuma günü 5.7980'den kapanan dolar kuru, 1 Temmuz gününe yüzde 1'in üzerinde bir düşüşle başladı ve 5.7261 seviyesine kadar indi. 6.63 ile kapanan euro ise 6.5112'ye kadar geriledi. Sterlin de 7.30 altında.

Yılın 2. yarısının ilk haftasında iç piyasanın beklediği en önemli veri büyüme için öncü göstergelerden olan sanayi PMI verisi ve çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon. Mayıs ayında yüzde 18.71 gelen TÜFE'nin baz etkisiyle yüzde 15'lere gerilemesi bekleniyor.

Dışarıda da küresel PMI verileri izlenirken ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları önem taşıyor.