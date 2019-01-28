TCMB'nin politika faizini sabit tutması, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'taki açıklamalarının desteğiyle pozitif ayrışan TL bu haftaya da dolar karşısında değerini arttırarak başladı. Trump'ın mesajı sonrası geçen hafta 5.55'lere çıkan ancak cuma günü 5.24 TL'ye dek inen kur, 26 Ocak haftasına 5.25'in biraz üzerinde dalgalanıyor.
Piyasalar bu hafta yoğun bir iç ve dış gündemle karşı karşıya. 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Yurtdışında ise önemli ABD verilerinin yanı sıra FOMC toplanacak ve Fed faiz kararını açıklayacak.
Öte yandan, euro cephesi de haraketli.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin perşembe günü yaptığı euro ülkeleri ekonomilerine dair düşüşün düşünülenden daha fazla olabileceği uyarısı AMB'nin faiz artırımını erteleyebileceğine işaret olarak görüldü.
Açıklamaların ardından euro dolar karşısında iki ayın en düşüğüne kadar gerilese de sonrasında topladı. TL karşısında 6 TL'nin altına inen euro, dolar paritesindeki toparlanmaya bağlı olarak yükseldi ve 6.01 dolaylarında.
Tahvil bono piyasasında ise faizlerde ibre aşağıya doğru. Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlayan Hazine, şubat ve mart aylarında yoğun ihale programına sahip.
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