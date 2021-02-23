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HaberlerDövizDolar SON DAKİKA! Dolarda beklenmedik hareket - 23 Şubat dolar kuru
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Dolar düşüşle açıldı

Dolar kuru dün Brezilya kaynaklı gelişen ülke kurlarını baskılayan gelişmeler ve ABD tahvillerindeki satış kaynaklı bozulan risk iştahıyla yükselerek 7.10'u test etse de kıramadı. Dolar/TL daha sonra geri çekilirken, 23 Şubat sabahı 7.01'li seviyelerden işlem görüyor. Piyasalarda Hazine'nin iki ihalesi ve Fed Başkanı Powell'ın sunumu izlenecek

Dolar SON DAKİKA! Dolarda beklenmedik hareket - 23 Şubat dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru bir süredir sınırlı hareket ettiği 6.90 - 7 bandından saparak 7.10'u test etti ve 7.0881'e kadar yükseldi. Beklenmedik harekette tüm gelişen ülke kurlarını baskılayan Brezilya'nın dev petrokimya şirketi Petrobras'a yapılan atama etkili oldu.

Petrobras CEO'sunu görevden alan Bolsonaro, yerine eski Savuna Bakanı'nı getirirken duyuruyu da Facebook'tan paylaştı. Reali yüzde 2.5 üzerinde aşağı çeken gelişme sonrası EM ülke paraları kurumsal bağımsızlığa yönelik endişeler nedeniyle satış baskısı yaşadı.

ABD hazine tahvillerinde yaşanan satış ve global risk iştahının bozulması ile birlikte Türk Hazine Euro tahvillerinde satıcılı seyir hakim oldu. Beş yıllık ülke risk primi 5,4 baz puan yükselerek 290 seviyesinden işlem gördü.

Küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de Merkez Bankası rezervleri üzerine yaşanan tartışmanın tekrar gündeme gelmesiyle birlikte kur 7.10 seviyesini test etti ancak kalıcı olmadı ve 7.02'den kapandı.

23 Şubat günü ise dolar/TL aşağı yönlü hareketle 7.0171'den güne başlıyor.

Piyasalarda bugün Hazine'nin yapacağı şubat ayının son iki ihalesi izlenecek. Günün en önemli gündemi ise Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl Para Politikası Raporu sunumu olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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