2019'lar tükendi 2020 için kuyruk var!

Dolar/TL dün rupi öncülüğünde yükselen gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel 6.08'den 6.05 altına gerilese de 6 direncini kıramadı.

Hindistan'daki seçimlerde iktidar partisinin başında olan Başbakan Narendra Modi'nin önde olmasıyla Hint rupisi yüzde 1'in üzerinde yükselmişti.

Piyasalarda bir yandan YSK'nın henüz açıklanmayan ancak 200 sayfanın üzerinde olduğu belirtilen gerekçeli karar beklenirken, öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberleri yanlışlayarak teslimatının erkene alınabileceğini belirttiği S-400 alımı sonrası ABD ile ilişkilerin seyri yakından izleniyor.

Analistler genel olarak piyasada volatilitenin düşük olduğunu ve gelişen ülkelerdeki olumlu havaya dikkat çekerken dün BDDK bir hamle yaparak gerçek kişilerin günlük 100 bin dolar ve üzeri döviz alımlarına 1 gün valör getirdi. Karar sonrası kurda anlamlı bir hareket olmadı.

21 Mayıs sabahı dolar/TL 6.03 etrafında dalgalanıyor. Euro 6.74, sterlin ise 7.69 TL'de.

Pazar günü BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Cuma günü yaptığı bir açıklamada bankalardan mevduat alanında dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini söylemişti. TL'ye sahip çıkmanın reçetesinin herkeste farklı olabileceğini belirten Akben, ancak TL mevduat bulunması karşılığında bankaların şubelerine prim vermesinin ya da şubelere hedef konmasının bir seçenek olabileceğini kaydetmişti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı Google ve diğer Amerikalı teknoloji şirketlerinin Çinli telekomünikasyon devi Huawei ile işbirliğini bırakmasıyla yeni bir boyuta geçerken bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması ve açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ana gündem maddeleri. FOMC tutanaklarındaki enflasyon cephesindeki tespitler izleniyor.

Fed Başkanı Powell mayıs başındaki toplantı sonrası açıklamada enflasyonda ilk çeyrekte görülen düşüşün beklenmedik olduğunu söyleyerek, "Geçici faktörler devrede olabilir." demişti.