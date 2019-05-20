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Dolar kurunda son durum

HABERTURK.COM

Dolar kuru 20 Mayıs gününe 6.0610 TL ile başladı. Cumhurbaşkanı S-400 konusunda geri adım atılmayacağını dün yinelerken teslimatların gecikebileceğine yönelik dış basındaki haberleri yalanladı ve temmuz ayından önce teslimat olabileceğini söyledi. Dışarıda ise ABD - Çin ticaret savaşı Google'ın Huawei ile işbirliğini kesmesiyle hızlandı. Dolar endeksi 98 puanın, brent petrol ise 73 doların üzerinde. Piyasalarda bu hafta Fed tutanakları ve Draghi'nin konuşması izleniyor

dolar

Dolar/TL geçen 6 ve 6.15 arası dalgalanarak geçirdiği haftanın ardından yeni güne sıcak haber akışlarıyla başlıyor. İlk gündem maddesi Rus yapımı S-400 füzelerinin alımı.

Geçen haftalarda Bild'in yaptığı Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçtiği haberi, ardından teslimatlarının bekletileceğine yönelik dış basından gelen haberlerin Dışişleri tarafından yalanlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dün S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğunu yineledi ve S-500 için de ortak üretime yönelik temasların olduğunu belirtti.

Öte yandan YSK'nın bugün İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararının açıklaması bekleniyor, adaylar da seçim kampanyasına start verecek.

Dışarıda ise piyasalar bugün ABD - Çin ticaret savaşında yeni bir safhaya uyandı.  Google, Trump'ın Çinli üretici Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Trump, geçen hafta Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

ABD ve İran cephesinde de gerilim sürüyor. OPEC'in petrol üretimini kısıtlamayı sürdüreceğini açıklamasının ardından brent petrol 73.2 dolara kadar çıktı. Dolar endeksi de 98 puanın üzerinde.

Dolar/TL, bu gelişmelerle sabah yukarı yönlü hareketle 6.0610 seviyesinde. Euro ise 6.7640 liradan işlem görüyor.

Salı günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Çarşamba günü  Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması ve açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ana gündem maddeleri. FOMC tutanaklarındaki enflasyon cephesindeki tespitler izleniyor.

Fed Başkanı Powell mayıs başındaki toplantı sonrası açıklamada enflasyonda ilk çeyrekte görülen düşüşün beklenmedik olduğunu söyleyerek, "Geçici faktörler devrede olabilir." demişti.

Dışarıdaki veri akışında ise Almanya ve Japonya'nın ilk çeyrekteki GSYİH rakamları, İngiltere ve Güney Afrika'da da enflasyon açıklanacak.

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