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Dolar ve enflasyonda artış beklentisi sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bir önceki ankette yüzde 17.63 olan enflasyon beklentisi yüzde 19.31'e çıkarken, önceki ankette 9.22 olan dolar/TL'de beklenti 9.98'e revize edildi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10.01'den 10.93'e çıktı

Dolar ve enflasyonda artış beklentisi sürüyor
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31 oldu. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63 olmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 15,61 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 13,91 yönündeydi.

Ankette 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 11,27 seviyesinden yüzde 11,76'ya yükseldi.

Ankette yıl sonuna ilişkin dolar/TL kuru beklentisi 9,98 olarak kaydedildi. Bir önceki ankette bu rakam 9,22 olarak belirlenmişti.

12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 10,01'den 10,93'e yükseldi.

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