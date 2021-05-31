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Geçtiğimiz hafta 8.62'yi aşarak rekor kıran dolar/TL haftayı 8.56'dan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 8.57'den başladı. Bu hafta piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek.

TÜİK bugün saat 10.00'dan bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Perşembe günü gözler mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde olacak. Ayrıca aynı gün nisan ayı işsizlik rakamları da açıklanacak.

Bunun yanında haziran ayının gelmesiyle atılacak normalleşme adımları da piyasaları etkileyen bir başka unsur olacak.