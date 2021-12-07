Dolarda son durum

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Haftaya 13.70 liradan başlayan dolar dün 13.80 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar yeni güne de 13.82 liradan başladı. Bugün yükselişin devam etmesi durumunda gözler Merkez Bankası'nda olacak.

Merkez, geçtiğimiz hafta dolar 13.90 liraya yaklaştığında 2 kez doğrudan döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulunmuştu. Dün 13.84 görülürken herhangi bir müdahale de gelmedi.

Bunun yanında piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun aralık toplantısında kesin bir faiz indirimi beklerken Credit Suisse dün kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Banka, Merkez Bankası'nın son yatırımcı toplantısında 'aralıkta faiz indirimi ihtimali' azaldı mesajını verdiğini iddia etti.

Yerli yatırımcı ve ekonomistler ise kendilerine böyle bir mesaj verilmediğini söyledi. Bu tartışmayla ilgili Merkez'den gelebilecek bir açıklama piyasaların seyrinde etkili olabilir.