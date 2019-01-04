Dolar/ TL yeni güne 5.4490 seviyesinde başladı. 2019 yılına 5.30 TL seviyelerinden başlayan Dolar/TL, küresel piyasalarda artan küresel büyüme endişelerine paralel 5.3990'ı test etmişti. Kur dün gece yarısından sonra da Apple ve Japon Yeni kaynaklı şokun ardından sığ piyasada 5.88'e kadar tırmanmıştı. TL'nin dolar karşısında yüzde 8 değer yitirmesinde tombul parmak (Flash Crash) etkisi olduğu ileri sürülmüştü.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Gün içinde 5.46 ile 5.50 TL arasında dalgalanan kur bugün de yükselişine devam ediyor. Yeni güne 5.4490 seviyesinde başlayan TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1.4'ü aştı.

Dolar/TL'de bu yükselişin, uluslararası piyasalarda görülen volatiliteden dolayı riskten kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor. Küresel ekonominin yavaşladığı endişelerini canlı tutan Çin imalat PMI verisinin ardından yen gibi güvenli liman kabul edilen para birimleri dolar karşısında değer kazandı. ABD'de bazı devlet hizmetlerine ödenek bulunamaması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarına tahmin edilenden önce ara vereceği beklentisi de yatırımcıların temkinli olmasına neden oluyor. Öte yandan jeopolitik gelişmeler, Suriye'de devam eden belirsizlikler, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor.

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