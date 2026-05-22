Dolarda yeni zirve
Dolar/TL, küresel dolar talebinin yanı sıra yurt içinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi. Dolar/TL 45,7 seviyesinin üzerini test etti
Uluslararası piyasalarda dolar/TL 45,77 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Kurdaki yükselişte, Fed'in faiz indirimlerinde temkinli davranacağı beklentileri ve yurt içindeki siyasi gelişmelerin yarattığı gerilim etkili oldu.
CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası piyasalarda dalgalanmalar görüldü. Kararın ardından Borsa İstanbul’da satış baskısı artarken, kurda yükseliş kaydedildi.
Kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Finansal İstikrar Komitesi’nin toplandığı ve piyasalardaki gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.
Analistler, dolar/TL’deki yükselişte küresel gelişmelerin de etkili olduğunu belirterek, güçlü dolar teması, yüksek enflasyon görünümü ve Türkiye’nin dış finansman ihtiyacına ilişkin beklentilerin Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor.