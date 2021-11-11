Dolar rekorunu ilerletti. Son dakika dolar ile ilgili gelişmeler en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. 9,923 lirayı gören dolar neden yükseliyor araştırılıyor.
DOLAR KAÇ TL?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|9,8200
|9,8210
|9,9220
|9,9230
|Avro
|11,3540
|11,3550
|11,3780
|11,3790
|Sterlin
|13,2580
|13,3240
|13,2680
|13,3350
|İsviçre Frangı
|10,7370
|10,7910
|10,7440
|10,7980
|ANKARA
|ABD Doları
|9,7900
|9,8700
|9,8920
|9,9720
|Avro
|11,3140
|11,3940
|11,3380
|11,4180
|Sterlin
|13,1980
|13,4080
|13,2080
|13,4180
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Ekim ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.8'lik piyasa beklentisine karşın yüzde 6.2 olarak açıklandı. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oldu.
Bu verinin etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ederken dolar yeni güne de 9.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.97 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'in varlık alımlarında azaltıma ve faiz indirimine gideceği tarihe yönelik beklentiler daha yakın bir zaman çekildi. Bu da doların güçlenmesine yol açtı.
Bu yükselişte Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklenmesi de etkili oluyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ye düşürdü.
TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19.89 olduğunu açıkladı. Son indirim kararıyla beraber politika faiziyle enflasyon arasındaki makas daha da açılmış oldu.
100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ
Ancak Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.
Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.
Bu beklenti TL'deki değer kaybının hızlanmasına yol açtı.
21 Ekim'deki faiz indiriminden önce dolar 9.26 lira seviyesindeydi. Yani faiz kararının ardından dolar/TL 21 günde yüzde 7 yükseldi.
Bugün Merkez Bankası eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde 1.65 milyar dolar cari fazla verildi. Bu verinin kurda önemli bir etkisi görülmedi.
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