Beşiktaş-Trabzonspor maçının devre arasında gerginlik çıktı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş tribününe giren bazı Trabzonsporlu taraftarlar güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle stadyumdan çıkartıldı.
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