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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı

        Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı

        Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Bologna'nın yeni teknik direktörü olan Domenico Tedesco, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı süreçle ilgili bir itirafta bulundu. Tedesco, "Fenerbahçe şampiyonluğa çok aç bir camia olduğu için üst üste beş maç kazansanız bile altıncı maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı!

        İtalyan temsilcisi Bologna'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe günleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        FENERBAHÇE İTİRAFI

        Fenerbahçe'nin uzun yıllardır lig şampiyonluğu yaşayamadığını hatırlatan Tedesco, "Fenerbahçe son deneyimimdi. 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp. Bu şu anlama geliyor; üst üste beş maç kazansanız bile altıncı maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor." dedi.

        "FENERBAHÇE'DE BENİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORDUM"

        Galatasaray ile yaşanan şampiyonluk yarışının baskıyı daha da artırdığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray tüm maçlarını kazanıyor, puan farkı 2'den 3'e, 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyor. Oraya tarih yazmak ve o sonuçları almak için imza atmıştık, bu yüzden beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum." dedi.

        "ÇOK DUYGUSAL BİR KULÜP"

        Tedesco, tüm zorluklara rağmen Fenerbahçe'ye duyduğu saygıyı da dile getirerek, "Çok duygusal ama harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları, muazzam bir stadyumu ve atmosferi var. Baskı da bu oyunun bir parçası. Bununla hiçbir zaman sorun yaşamadım, aksine beni her zaman motive etmiştir." ifadelerini kullandı.

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