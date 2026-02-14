Canlı
        Haberler Spor Futbol Domenico Tedesco'dan galibiyet yorumu: Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek! - Futbol Haberleri

        Domenico Tedesco'dan galibiyet yorumu: Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalar yaptı. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

        Giriş: 14.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:39
        1

        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor'a karşı 60. dakikadan sonra taktik değişikliğine gittiklerini belirterek, "Bu akşam önemli olan taktikten çok oyuncuların performansı ve yetenekleriydi" dedi.

        2

        Maçın yıldızını da seçen Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

        "Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım. Çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz.

        3

        "MAÇIN YILDIZI MERT MÜLDÜR"

        "Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda bir örnek."

        4

        "YAPMAMIZ GEREKEN BERABER LİMİTLERİ ZORLAMAK"

        "Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Fiziksel olarak iyi bir dönemdeyiz, odağımız yüksek. İyi başlasak da 1-0 geri düştük. Bu tip geri düşmeler zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak."

        5

        "ŞAMPİYONLUK YARIŞIYLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEM"

        Domenico Tedesco, hiçbir maçın kolay olmadığını belirterek, "Şampiyonluk yarışıyla ilgili hiçbir şey söylemem. Her maç zor. Kasımpaşa maçını 11’e 10 oynamamıza rağmen kazanamamıştık. Hiçbir maç kolay değil. Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek. Çok zorlu bir lig ve inanılmaz takımlar var. Hepsini tebrik etmem lazım. Kocaeli’de nefes kesen bir atmosfer vardı, bugün de Trabzon’da aynı şekildeydi. Çok fazla tutku var. Türk futbolu adına gurur duyabiliriz" dedi.

        6

        "PERFORMANS OLARAK İYİ SEVİYEDEYİZ"

        Maça iyi başladıklarını ancak geriye düştüklerini ifade eden Tedesco, "Performans olarak iyi seviyedeyiz. Odağımız yüksekti ve maça da iyi başlangıç yaptık. Ancak uzun bir topta Muçi pozisyonu iyi değerlendirdi ve 1-0 geriye düştük. Kolay değil. İyi oynarken gol yedik. Buna rağmen odağımızı kaybetmedik. Bu akşam sadece bu maçı kazandık, başka bir şey yapmadık. Önümüzde iki önemli maç var, şimdi onlara odaklanacağız" diye konuştu.

        7

        "AMACIMIZ ÖNDE DAHA FAZLA BASKI YAPMAKTI"

        Orta saha tercihine ilişkin değerlendirmede bulunan Tedesco, "Bugün aslında 4 orta saha ile başladık. Amacımız önde daha fazla baskı yapmaktı. Merkezde elmas şeklinde pozisyon aldık. İlk 25 dakika iyiydik çünkü rakibimiz çok fazla yön değiştirdi ve biz de çok fazla koşu yapmak zorunda kaldık. 60. dakikadan sonra oyuncular yoruldu ve taktik değişikliğe gittik. Alvarez’in yokluğunu çok hissettik. Kazandığımızda bunu söylemem gerekiyor çünkü kaybettiğimizde mazeret gibi algılanabilirdi. Kerem de iyi oynadı, temposu yüksekti. Bu akşam önemli olan taktikten çok oyuncuların performansı ve yetenekleriydi" ifadelerini kullandı.

