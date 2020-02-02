Dominic Thiem kimdir? sorusu bugün spor severlerin gündemine geldi. Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu. Maç sonrası ise Dominic Thiem ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Dominic Thiem'in hayatı ve kariyer haberimizde.

DOMINIC THIEM KİMDİR?

Dominic Thiem 3 Eylül 1993'te, Wiener Neustadt, Avusturya'da doğdu. Avusturyalı profesyonel tenis oyuncusu. Halen, ATP Sıralaması'nda ilk olarak 6 Kasım 2017'de elde ettiği dünya 4 numarası pozisyonunda yer almaktadır. 1996 yılında dünya 1 numarası olan Thomas Muster'ın arkasında, tarihte en yüksek sırada bulunan ikinci Avusturyalı oyuncudur. On üç ATP tekler şampiyonluğu kazandı ve yirmi bir kez finalde yer aldı.

Gençken, Thiem dünya sıralamasında 2 numarada yer aldı. 2011 yılında genç erkeklerde Fransa Açık'ta final oynadı ve 2011 Orange Bowl finalini kazandı. Bir profesyonel olarak, her iki durumda da Rafael Nadal'a kaybederek 2018 ve 2019 Fransa Açık'ta finale kaldı. 2019 yılında, ilk ATP Tour Masters 1000 şampiyonluğunu Roger Federer'i yenerek Indian Wells'te kazandı.

Thiem, öncelikle agresif bir baseline oyuncusudur ve tek elle backhand kullanmaktadır. Nadal ve Büyük Dörtlü'nün diğer üyeleri tarafından potansiyel halef olarak tanımlanmıştır. Roland Garros onu "tahtın varisi" olarak nitelendirdi.