Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTenis

Dominic Thiem kimdir? Dominic Thiem kaç yaşında, nereli?

Dominic Thiem, bugün Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'e 3-2 yenilerek şampiyonluğu elinden kaçırmasıyla gündeme geldi. Dominic Thiem, önemli tenisçiler arasında yer alıyor. İşte ünlü tenisçi Dominic Thiem ile ilgili detaylar

Dominic Thiem

Dominic Thiem kimdir? sorusu bugün spor severlerin gündemine geldi. Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu. Maç sonrası ise Dominic Thiem ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Dominic Thiem'in hayatı ve kariyer haberimizde.

DOMINIC THIEM KİMDİR?

Dominic Thiem 3 Eylül 1993'te, Wiener Neustadt, Avusturya'da doğdu. Avusturyalı profesyonel tenis oyuncusu. Halen, ATP Sıralaması'nda ilk olarak 6 Kasım 2017'de elde ettiği dünya 4 numarası pozisyonunda yer almaktadır. 1996 yılında dünya 1 numarası olan Thomas Muster'ın arkasında, tarihte en yüksek sırada bulunan ikinci Avusturyalı oyuncudur. On üç ATP tekler şampiyonluğu kazandı ve yirmi bir kez finalde yer aldı.

Gençken, Thiem dünya sıralamasında 2 numarada yer aldı. 2011 yılında genç erkeklerde Fransa Açık'ta final oynadı ve 2011 Orange Bowl finalini kazandı. Bir profesyonel olarak, her iki durumda da Rafael Nadal'a kaybederek 2018 ve 2019 Fransa Açık'ta finale kaldı. 2019 yılında, ilk ATP Tour Masters 1000 şampiyonluğunu Roger Federer'i yenerek Indian Wells'te kazandı.

Thiem, öncelikle agresif bir baseline oyuncusudur ve tek elle backhand kullanmaktadır. Nadal ve Büyük Dörtlü'nün diğer üyeleri tarafından potansiyel halef olarak tanımlanmıştır. Roland Garros onu "tahtın varisi" olarak nitelendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avustralya Açık'ta şampiyon Dominic Thiem yenildi, Novak Djokovic şampiyon
TENİSŞampiyon Djokovic!
Cem İlkel, Fransa'da finalde
TENİSCem İlkel, Fransa'da finalde
Avustralya Açık'ta şampiyon Sofia Kenin
TENİSAvustralya Açık'ta şampiyon Kenin
Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde
TENİSCem İlkel, Fransa'da yarı finalde
Atakan Karahan, Fransa'da yarı finalde
TENİSAtakan Karahan, Fransa'da yarı finalde
Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı
TENİSThiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı
Avustralya Açık'ta ilk finalist Djokovic
TENİSAvustralya'da ilk finalist Djokovic
Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu
TENİSKenin'in finaldeki rakibi Muguruza
Nadal'ı eleyen Thiem yarı finalde!
TENİSThiem, Nadal'ı eledi!
Zverev ve Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde
TENİSZverev ve Muguruza yarı finalde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X